Los escenarios del Festival Vive Latino en Zaragoza ya están casi listos: estos son todos los detalles del festival

La alcaldesa Natalia Chueca, la consejera de Presidencia, Interior y Cultura, Tomasa Hernández, y los impulsores de este proyecto, Jordi Puig, creador y director de Vive Latino, y Nacho Royo. Ayuntamiento de Zaragoza Zaragoza

Zaragoza ya tiene casi todo listo para acoger uno de sus grandes eventos musicales: El Vive Latino. Este festival llenará de música el recinto de la Expo 2008 el próximo viernes 5 y sábado 6 de septiembre. Y, para acoger a tiempo las 20 horas de sonido y cultura iberoamericana, el montaje de los escenarios encara ya su recta final.

Así lo han podido comprobar la alcaldesa Natalia Chueca, la consejera de Presidencia, Interior y Cultura, Tomasa Hernández, y los impulsores de este proyecto, Jordi Puig, creador y director de Vive Latino y el director de Vive Latino España, Nacho Royo.

Este gran evento cultural, como transición hacia el otoño zaragozano, se compone de 34 recitales con otras tantas horas de estilos musicales en tres escenarios en los que históricos de los escenarios como Los Ángeles Azules, Molotov, Coque Malla, con Los Ronaldos, Love of Lesbian, Los Secretos y Kase O. La Estrella Azul Live, Señoras y Bedeles y Modelo serán los representantes locales dentro de una programación que, por cuarto año, desplegará la enorme riqueza que latinoamérica aporta a la cultura musical.

80.000 metros cuadrados

El recinto, los 80.000 metros cuadrados que acogerán el Vive Latino, reflejan estos días el intenso trabajo de la organización para acometer el montaje, de la mano del Ayuntamiento de Zaragoza, que pone a su disposición a los profesionales de diferentes ámbitos para garantizar su puesta a punto de manera óptima y que comenzó el pasado 21 de agosto. Como en ediciones anteriores, de manera directa, en torno a mil trabajadores intervienen en las labores de acondicionamiento, montaje, durante el desarrollo del festival y la posterior recogida.

Desde que comenzó a instalarse Vive Latino se han realizado trabajos de adecuación de la zona de hostelería, la instalación de agua y desagüe para los puestos de restauración, sistemas de extinción de incendios, las acometidas eléctricas y las conexiones para la restauración, las barras del festival, el área de merchandising, la zona de servicios WC y los accesos.

En busca de ofrecer la mayor comodidad a los miles de asistentes en las dos jornadas, la organización ha dispuesto más de 20 puestos de comida local e internacional, además de foodtrucks, en los que encontrar opciones veganas, vegetarianas, sin gluten, sin lactosa y diversidad de alimentos y bebidas.

Tras comprobar el correcto dimensionamiento del sistema de suministro de agua dentro del festival, se mantendrá con 15 puntos de fuente en el exterior y 70 puntos en las zonas de baños. Existen zonas dispuestas para personas con movilidad reducida a las que podrán acceder con un acompañante. Se trata de plataformas elevadas a cierta altura para facilitar la visibilidad de los escenarios.

Impacto económico

Desde que llegó al recinto Expo en su primera edición, esta gran cita cultural iberoamericana ha alcanzado los 19.000.000 de euros de impacto económico en la ciudad y una asistencia de 115.000 espectadores. Esta gran cita músical, que se celebra anualmente en México desde 1998 y que conmemora este año sus bodas de plata, desembarcó en España por primera vez en 2022 y ya se ha arraigado en el calendario cultural español e internacional ofreciendo un impulso a la economía local.

De hecho, desde su inicio, se ha constatado la presencia de espectadores de alrededor de 40 nacionalidades. También esta gran cita musical suscitó un gran interés en su última edición a través de los medios digitales, con más de 23.000.000 de impresionesen las redes sociales desde la presentación del cartel hasta el final de la edición 2024

Esta progresión supone un importante espaldarazo para la apuesta estratégica del Ayuntamiento de Zaragoza por reforzar la cultura a través de grandes eventos de ciudad que, además, dinamicen la economía y, en este caso concreto, reflejen el acierto de haber recuperado el espacio de Ranillas para este tipo de espectáculos. El Consistorio es una de las instituciones organizadoras de este evento junto con el Gobierno de Aragón, que suman esfuerzos con la empresa promotora y con el apoyo de los patrocinadores principales, Ámbar y Caja Rural de Aragón.