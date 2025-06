Blanca Suárez, tras rodar en el Pirineo: "Ha sido una maravilla no tener cobertura en los teléfonos y recuperar la ilusión"

La belleza de Aragón, y en especial del Pirineo, no deja indiferente a nadie. Hasta las grandes estrellas de nuestro país se deshacen en elogios hacia los paisajes de la zona oscense e incluso desean tener “alguna casa”.

Este ha sido el caso del director y parte del reparto de la película ‘Parecido a un asesinato’. El nuevo proyecto de Antonio Hernández, que se estrenará en los cines el próximo 3 de octubre y cuenta con Blanca Suárez y Eduardo Noriega como protagonistas, se rodó el pasado verano en rincones del Pirineo aragonés (Siresa, Hecho y Valle de Oza).

El propio paisaje se vuelve parte de la trama, tal y como ellos consideran. Pero, además de ser importante en el transcurso de la película, visitar el Pirineo de Huesca fue especial para los actores, según dejan claro en una conversación con EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

“Ha sido precioso tener la oportunidad de pasar toda la primera fase de Valencia. Y luego, sobre todo, el mes y poco de rodaje en la zona del Pirineo, en el Valle del Hecho. Ha sido una maravilla poder no tener cobertura en los teléfonos y reconectar un poco con una sensación que también Antonio nos ha transmitido, que ha sido que se puede abordar el trabajo no desde el estrés, sino recuperando la ilusión y el valorar la suerte que tenemos de estar haciendo cine”, se sincera Blanca Suárez.

Rodaje de la película. @vicovang

Recogiendo la idea de su compañera, Eduardo Noriega habla también de la magia de la zona: “En la película, el Pirineo, una parte de la Selva de Oza, es un lugar idealizado, un lugar mágico para ir a desconectar. Nosotros también pensamos lo mismo, es un lugar maravilloso y majestuoso, que sosiega el alma”.

El director de la película, Antonio Hernández se suma a estos elogios y bromeaba reconociendo que está “buscando casa”. “Me gustaría en cualquiera de los pueblos, eran todos una maravilla”, añade.

“No sé si habrá muchas casas a la venta, pero tener una casita aquí para los de Madrid sería el recreo perfecto”, continúa Antonio Hernández.

Regreso a Huesca

Los tres, junto a otra de las actrices de la película, Claudia Mora, volvieron a Huesca, esta vez a la capital, para presentar en primicia el tráiler de la película en el Festival Internacional de Cine de Huesca.

En ese sentido, el director, hablando por todo el equipo, se muestra muy feliz: “Cada vez que volvamos aquí vamos a estar encantados. Si encima nos lo pagan, imagínate. Venimos a disfrutar. El rodaje también fue para disfrutarlo”.

"Huesca fue el punto de partida de toda esta historia. Es uno de los motivos por los que estamos aquí todos", expresa por su parte Blanca Suárez.

Sobre el recibimiento de este tráiler, Claudia Mora (Alicia en la película) señala que “ha sido muy buena” y que “ha gustado mucho”. “Se veía a la gente emocionada y con ganas de ir al cine, que es lo importante. Ha sido un recibimiento muy grato, la verdad”, subraya la debutante.

Además, puntualiza que el tráiler no detalla nada en concreto que la película, pero deja al espectador con las ganas de querer ver más.

Elenco de 'Parecido a un asesinato'.

Sin embargo, todavía tendrán que esperar unos meses más para conocer todos los secretos. Aún queda hasta ese estreno el 3 de octubre, aunque Claudia Mora, que se estrena en la gran pantalla, admite estar ya “supernerviosa”. “Lo pienso y me duele la tripa de los nervios y la emoción”, dice entre risas.

Por su parte, Noriega defiende que todavía no está nervioso, pero sí muy ilusionado: “A mí personalmente es lo que más me emociona, me encantan las plataformas y me encanta disfrutar del cine y de las series en casa, pero donde mejor se disfruta una película es en el cine y yo estoy deseando ver qué es lo que experimenta el espectador en una sala viendo nuestra película. Estoy convencido de que lo vamos a tener agarrado a la butaca y que no va ni a respirar hasta el final”.