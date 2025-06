Raúl Royo, propietario de una librería única en Zaragoza: "Era un bar, pero enseguida le vi mucho potencial"

Entrar en una librería es como sumergirse en un universo paralelo. Un lugar en el que perderse durante horas, donde imaginar historias y dejar correr la imaginación. Como si ya estuvieses dentro de una novela.

Dentro de las características propias de cada una, todas ellas son especiales. Sin embargo, hay una librería en Zaragoza totalmente mágica por toda la historia que hay detrás de sus paredes. Se trata de La Montonera, ubicada en la calle de San Pablo, 26, un espacio que en su día fue un bar, pero antes también una tienda de regalos o un restaurante. Pese a los cambios, sigue conservando su inconfundible pared de piedra.

Desde el 28 de diciembre de 2021, en lugar de vasos y una gran barra, en este local se pueden encontrar cientos de libros de la mano de Raúl Royo. El aragonés, apasionado de los libros, de la lectura y del coleccionismo de ejemplares, cumplió así un sueño.

En un momento de crisis existencial, apostó por abrir una librería, un negocio que pensaba que se le daría bien y que podía tener hueco en el barrio. Y es que su ubicación la tuvo siempre clara: “Es una zona que conozco, en la que he vivido y me gusta bastante. Tiene una vida comunitaria y cultural muy guay. Pensaba que mi proyecto podía tener sentido aquí. Además, quería que la librería estuviese en el eje del tranvía. Así lo decidí, fui viendo locales y este me encajaba”.

Podría decirse que fue casi amor a primera vista. Raúl Royo entró en el espacio y veía que tenía ese “flow mágico” que necesitaba su librería. “Había estado aquí cuando era un bar, conocía el local, tenía algunas referencias, enseguida le vi mucho potencial. Había una barra gigante, pero conseguí quitar eso de la cabeza”, desvela el dueño.

La Montonera. E.E.

“Alguna vez vine con un amigo, él me dijo que me gustaba porque me había ilusionado, pero que él no había visto lo que yo había visto”, añade entre risas.

Ensayo y narrativa contemporánea

Una vez se reformó este “espacio histórico del barrio”, era la hora de llenarlo de historias. La Montonera es un monoespacio alargado que guarda una enorme variedad de libros con especial atención al ensayo y la narrativa contemporánea.

Libros de La Montonera. E.E.

“Tengo cierta especialización en el ensayo y en la nano ficción. En ensayo trabajo política, cultura-pop y feminismo. Tengo una sección de historia bastante amplia y luego otras más pequeñas de historia del arte, de ecología, de ciencia, de economía. También un poquito de novela gráfica”, detalla Royo.

En cuanto a narrativa, explica que ofrece las novedades del momento, tratando de tener una gran variedad para corresponder a los gustos de todo el mundo. Además, hay espacio para la literatura infantil.

Los libros son infinitos y el espacio finito, por eso, el librero defiende que hace una labor de “curación”, como una selección de contenidos.

Pasión por la lectura

Pese a lo que muchos puedan pensar, Raúl Royo asegura que su negocio funciona muy bien, ya que la gente lee más que nunca, aunque pueda parecer lo contrario.

“Yo conocía muchas librerías, siempre había estado atento o sabía ver algunas estadísticas de compra. Se venden más libros que nunca y se lee más que nunca. Las estadísticas de lectura siempre han sido un crecimiento sostenido y ligero, con la pandemia hubo un pico que no ha bajado”, reflexiona el zaragozano.

Antes y después del local. Zaragoza Comercio Justo / E.E.

Además, las librerías independientes siguen siendo el principal canal de venta para todos aquellos amantes de la lectura.

En cuanto a sus cifras, Raúl no puede concretar la media de libros que vende cada día, pues fluctúan a menudo. “El mundo de las librerías es estacional, hay momentos de mucha intensidad y momentos de quizá menos”, apunta. Aun así, habla de unos 15 o 20 ejemplares en un día normal.

La Montonera. E.E.

A seguir creciendo

Tras tres años y medio instalado en su rincón seguro, entre páginas, Raúl Royo ya ha pasado los años decisivos y ahora no se pone límites esperando que La Montonera siga creciendo y dándose a conocer en Zaragoza.

Sobre todo, que sus actividades lleguen a más gente. “Las librerías no solo son un sitio donde tú vas a comprar, sino que es un espacio de encuentro, de actividades, un espacio cultural. Todas las semanas hacemos clubs de lectura, talleres, presentaciones, recitales, cuentacuentos. Desde que estoy abierto he hecho ya 175 actividades”, señala.

En concreto, quiere incorporar nuevas secciones y actividades. Pero, más allá de eso, su deseo es mantener su amor por los libros y la cercanía con el cliente, algo insustituible, que hace que las librerías sean el sitio de preferido de la mayoría, sea para comprar, mirar o mantener una conversación enriquecedora.