Dani, líder de Despistaos: "Cuando paramos sentí una liberación, estaba viviendo mi sueño pero no lo disfrutaba"

Despistaos es uno de esos grupos de música que no necesita presentación porque ha logrado conquistar a varias generaciones a la vez, con canciones convertidas en himnos como Física o química, Gracias o Cada dos minutos, entre muchas otras.

Canciones que acompañaron a muchos adolescentes en la década de los 2000. Estos ya han crecido, pero muchos siguen la pista al grupo de su juventud, y nuevas generaciones han sido conquistadas por las nuevas canciones de Dani, Krespo, Lázaro y Alex.

El Tour MMM 2025 (Mi Mejor Momento) comenzó en enero en Barcelona, y ya ha pasado por Murcia, Málaga, Sevilla, Valladolid, Burgos... la siguiente parada es Zaragoza, este sábado 26 de abril en el Teatro de las Esquinas. Antes de que se suban al escenario, hablamos con Dani, líder de Despistaos.

Entrevista con Dani, líder de Despistaos

Pregunta: Desde enero que empezasteis con este Tour ya habéis estado en muchas ciudades, ¿cómo va todo, cómo ha sido el recibimiento del público?

Dani: Pues muy bien, la verdad es que estamos muy contentos. Hemos lanzado canciones nuevas, porque en el último año y medio, durante el 20 aniversario, estuvimos tocando solo clásicos, sin presentar nada nuevo. Teníamos muchas ganas de empezar a tocar canciones frescas. Los primeros conciertos en los que hemos tocado estas canciones han sido una sorpresa, porque la gente las canta como si fueran de toda la vida.

Dani, de Despistaos, cantando en un concierto.

Pregunta: Han pasado más de 20 años desde que comenzasteis. Si pudieras darle algún consejo al Dani de aquel entonces, ¿qué le dirías?

Dani: Creo que no le diría nada. Es mejor que la vida sea sorpresa. Que lo que se encontrara en el camino fuera lo que tiene que ser. Lo bueno, lo malo, la incertidumbre… todo ha sido muy bonito. Ha sido una experiencia increíble, tanto en los momentos difíciles como en los buenos. Y lo que me queda es que, aunque tuvimos momentos de duda, siempre logramos remontar, y eso es lo que ha hecho este viaje tan especial. Por eso no le diría nada, para no cambiar cómo ha sido el trayecto.

Pregunta: En 2013 anunciasteis un parón, y luego en 2016 volvisteis. ¿Cómo fue emocionalmente ese parón, y después ese regreso?

Dani: Para mí fue un poco complicado. Durante el año anterior al parón, no estaba del todo a gusto. Sentía que iba a los conciertos sin ganas, no me hacía ilusión. Fue duro, porque estaba viviendo el sueño de mi vida, pero no lo estaba disfrutando. Cuando decidimos parar, fue una liberación. No tenía ganas de seguir, y sentí que necesitaba hacer otras cosas. Sin embargo, cuando llevamos un par de años parados, empecé a echarlo de menos. Hice una gira solo, tocando en solitario, y aunque fue algo que necesitaba en ese momento, la sensación era muy diferente a cuando lo hacía con el grupo. Surgió la oportunidad de hacer algunos conciertos puntuales, y lo que iba a ser algo pequeño se fue complicando hasta que volvimos casi 10 años después.

Sentía que iba a los conciertos sin ganas, no me hacía ilusión. Fue duro, porque estaba viviendo el sueño de mi vida, pero no lo estaba disfrutando Dani, líder de Despistaos

Pregunta: Ha habido una especie de "segunda etapa" desde vuestro regreso. ¿El público ha cambiado mucho? ¿Cómo lo notas?

Dani: Sí, notamos que el público se ha rejuvenecido. Después de la pausa, hubo una renovación importante, aunque también seguimos viendo caras de los fans de siempre, los que nos acompañaron desde el principio. En general, el público es bastante joven. Las estadísticas de Spotify muestran que nuestra audiencia ahora tiene unos 20 años. Y en los conciertos se nota esa energía joven, que nos viene muy bien. Es genial ver cómo esa nueva generación de fans se entrega tanto.

Pregunta: Hablando de las nuevas canciones como Lo contrario de ninguno o Mi accidente preferido, ¿qué mensaje transmiten? ¿Ha cambiado tu forma de componer con los años?

Dani: Las canciones nuevas son muy energéticas y con un mensaje más fiestero, más de disfrutar. Estamos en un momento en el que nos sentimos como si tuviéramos 25 años de nuevo. Las canciones que estamos haciendo ahora reflejan ese espíritu. Es un poco como que todo va por oleadas. Tienes momentos de calma y canciones que reflejan esa tranquilidad, y luego tienes etapas en las que lo que te apetece es pasártelo bien y disfrutar, y eso también se nota en la música.

Pregunta: ¿Las canciones que estáis tocando ahora son del álbum Ilusionismo o son más nuevas?

Dani: Hemos sacado algunas canciones como Disimular o Nunca la primera, que aún no están en un disco completo, pero que estamos tocando ya en la gira. Algunas de estas canciones formarán parte de algún disco futuro, pero de momento las hemos lanzado como sencillos. Y la respuesta del público ha sido increíble. Nos sorprende cada vez que tocamos canciones nuevas. Por ejemplo, Nunca la primera y Mi mejor momento son muy recientes, y el público las canta como si fueran éxitos de hace 15 años. Es algo muy bonito.

Pregunta: Es sorprendente cómo las canciones nuevas, incluso sin estar en un álbum, se vuelven populares rápidamente, ¿no?

Dani: Sí, es increíble. Lo más impresionante es que en los conciertos la gente canta canciones que acaban de salir, y eso nos llena de ilusión. Siempre es sorprendente, porque sabemos que la gente viene a vernos también por nuestros grandes clásicos, pero la respuesta a las nuevas canciones ha sido fantástica. Nos da mucha energía para seguir trabajando.

Pregunta: Si tuvieras que describir el concierto de Despistaos para animar a la gente a ir, ¿cómo lo harías? ¿Qué destacarías?

Dani: Es un concierto muy directo. No hay espacio para mucho diálogo, vamos de una canción a otra, tocamos muchísimo. Hemos preferido reducir los momentos de charla para dar más espacio a la música. Es un concierto lleno de energía, canciones y pura entrega. Queremos que la gente lo pase bien y se divierta.

Pregunta: Tocáis en Zaragoza este sábado a las 21.00, pero ya habéis venido en muchas ocasiones a la capital aragonesa ¿tienes algún recuerdo especial de esta ciudad?

Dani: Sí, claro. Hemos tocado muchísimas veces en Zaragoza, desde los Pilares, en la Plaza del Pilar, hasta en Interpeñas, que ahora creo que se llama Espacio City. Zaragoza siempre ha sido un lugar especial para nosotros. Siempre ha tenido mucha energía, y siempre nos ha dado un montón de recuerdos. Además, hemos hecho acústicos y pequeños conciertos en lugares como Aztac. Guardamos mucho cariño a esta ciudad.

Pregunta: Por último, ¿tienes alguna canción de vuestro repertorio que sea tu favorita o con la que te quedes?

Dani: Hay muchas, y también depende del momento. Pero ahora mismo, la canción que más me emociona es "No hay nadie" que empezamos a tocarla en la gira, aunque no estaba publicada aún. Hace dos semanas la tocamos por primera vez, y ahora que ya está disponible en las plataformas, tengo muchas ganas de ver cómo reacciona el público al escucharla por primera vez en vivo.