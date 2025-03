Locura y mucha emoción en la firma de Juanjo Bona en Zaragoza: "He llegado a pensar que no iba a venir nadie"

Las expectativas eran altas, pero aun así, se han superado. Como no podía ser de otra forma, la locura se ha desatado en Zaragoza con la firma de discos de Juanjo Bona, donde no ha faltado la música, la emoción, los nervios o los numerosos regalos de agradecimiento al cantante.

Días después de que el maño publicara su primer disco, ‘Recardelino’, este martes 11 de marzo era una fecha muy esperada para todas las juanjistas de Zaragoza, y de otros puntos de España. Juanjo Bona se daba cita con sus fans en El Corte Inglés de Puerto Venecia y su comunidad, deseosa de verlo, no ha fallado.

Así pues, a primera hora de la mañana, antes de las 7.00 ya había gente esperando. La fila se iba haciendo cada vez más larga porque las más de 10 horas no eran un inconveniente por abrazar a su ídolo. Eso sí, en muchos casos habían sido las madres quienes habían guardado sitio para sus hijas desde bien temprano.

Con cachirulos al cuello, fotos, pancartas, dibujos y otros regalos para el de Magallón, el pasillo de la gran superficie se teñía de ilusión y nervios.

Fila para ver a Juanjo en Zaragoza. E.E.

A eso de las 17.00, ya eran más de 400 los presentes, aunque la cifra total rozaba las 1.000 personas. Pequeñas, mayores, amigas o familias… Todas con su disco en mano, esperando que Juanjo estampara su firma en él.

Uno de esos casos es el de Lydia, una zaragozana que había ido a firmas anteriores del extriunfito, pero se había quedado siempre a las puertas. Para que eso no pasara, esta vez se había asegurado estar de las primeras, a pesar de ir con muletas.

Esta fan desde los castings de Operación Triunfo expresaba que tenía muchos nervios por ver a Juanjo y quería decirle muchas cosas, aunque creía que se iba a quedar en blanco. Lo que no se le iba a olvidar era darle un dibujo hecho por ella, toda una artista (@lydia.artistarte).

Lydia muestra su dibujo. E.E.

Alicia, con un ramo entre sus manos, era otra de las primeras de la fila. Desde las 7.45 allí, tenía claro que no se quedaba sin ver a Juanjo. Con muchas ganas de que llegara por fin el momento, resaltaba la pureza de su disco: “Me encanta y mi canción favorita es Moncayo”. Una canción que se repetía mucho al preguntarlo.

Conforme se acercaban las 18.00, los nervios iban en aumento. Los gritos de “Juanjo, Juanjo” se desataban y las canciones se empezaban a corear con más ánimo.

Y en el momento de cruzar hacia el cantante, la emoción llenaba los jardines de El Corte Inglés. Algunas fans no podían resistir las lágrimas mientras se encontraban con él. Juanjo, tan natural como siempre, abrazaba y recibía a cada uno con todo el cariño.

Varias seguidoras muestran los discos firmados. E.E.

Esa naturalidad y cercanía la agradecían después las seguidoras. “Me ha hecho un corazón”, exclamaba una. “No lo olvidaré nunca”, afirmaba otra.

Juanjo Bona antes de su firma de discos. E.E.

La ilusión de Juanjo

Un éxito rotundo que confirma que el fenómeno Juanjo está muy vivo. El propio cantante no es consciente todavía de todo lo que le está pasando: “He llegado a pensar que no iba a venir nadie hoy, aún no me lo creo. Siempre me sorprende, es alucinante. Estoy muy agradecido”.

En cuanto al recibimiento del nuevo disco, se muestra muy emocionado y “flipando con todo el apoyo”.

Inserto en un verdadero sueño, se siente orgulloso de todo lo que ha conseguido porque por unos momentos no se veía capaz. Ahora, presume de hacer lo que le gusta, su música.