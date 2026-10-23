Zaragoza adjudica por 750.000 euros el primer contrato para mantener los espacios verdes de los colegios

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado la adjudicación de los dos lotes del primer contrato integral destinado al mantenimiento de los espacios verdes y elementos vegetales de los patios escolares de la ciudad, una iniciativa que pretende mejorar la conservación de esta infraestructura ambiental y procurar una atención especializada a los árboles, las zonas ajardinadas y la vegetación de los centros educativos públicos.



El contrato se ha adjudicado a las empresas Rey Ardid S.L. y Consolida Oliver S.L.U., con un presupuesto máximo conjunto de 750.000 euros, IVA incluido, para los tres años de duración inicial.

La contratación se divide en dos lotes, con un presupuesto máximo de 375.000 euros cada uno, y está reservada a centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción, con el objetivo de combinar la mejora ambiental de los colegios con la generación de oportunidades laborales para personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social.



La consejera de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha destacado la importancia de esta adjudicación para consolidar el cuidado de los espacios verdes escolares. "Con este contrato damos un paso decisivo para que los árboles y zonas verdes de los patios escolares reciban la atención profesional y continuada que necesitan".

Gaudes ha añadido que esta iniciativa complementa el trabajo municipal que ya se está desarrollando a través del proyecto Adapta tu Patio, que la semana pasada fue finalista en los premios Bauhaus Europeos.

Dos lotes

El primer lote, adjudicado a Rey Ardid S.L., corresponde al mantenimiento del arbolado de los patios escolares. Cuenta con un presupuesto máximo de licitación de 375.000 euros, IVA incluido, para los tres años iniciales. La empresa aplicará un descuento del 1,05 % sobre el cuadro de precios unitarios previsto en el pliego de prescripciones técnicas.



Los trabajos incluirán inspecciones, podas de formación y mantenimiento, control de riesgos, gestión de plagas, reposición de ejemplares, nuevas plantaciones y seguimiento técnico especializado. La vigilancia periódica deberá servir para detectar posibles problemas y actuar para preservar la seguridad del alumnado y del personal de los centros, además de conservar el patrimonio arbóreo existente.



El segundo lote, adjudicado a Consolida Oliver tiene asimismo un presupuesto máximo de 375.000 euros, IVA incluido, durante el periodo inicial de tres años. En este caso, la oferta contempla un descuento del 6 % sobre el cuadro de precios unitarios establecido en el pliego.



Las actuaciones comprenderán labores de siega y desbroce, recorte de setos, reposición de vegetación, mantenimiento de los sistemas de riego y conservación de los elementos de apoyo vinculados a los procesos de renaturalización. La separación en dos lotes busca abordar de forma diferenciada las necesidades del arbolado y las del resto de la infraestructura vegetal de los patios.

80 centros educativos

El servicio se desplegará sobre una infraestructura integrada por 3.856 árboles y 64.621 metros cuadrados de zonas verdes, distribuidos en más de 80 centros educativos públicos de Zaragoza.



Entre los criterios ambientales previstos figura la gestión integrada de plagas mediante métodos biológicos y preventivos, evitando el uso de herbicidas de síntesis química y reduciendo al mínimo imprescindible la utilización de productos fitosanitarios. Las podas deberán respetar la estructura natural de los árboles y evitar intervenciones agresivas, favoreciendo la generación de sombra y la mejora del confort térmico.



En las zonas de césped y praderas se aplicarán criterios que permitan compatibilizar el uso escolar con la biodiversidad, ajustando las frecuencias de siega para favorecer hábitats adecuados para insectos polinizadores y fauna auxiliar. También se contempla la revisión y optimización de las redes de riego, con reparaciones de averías, renovación de elementos deteriorados y ajustes de programación que contribuyan a mejorar la eficiencia en el uso del agua.



La reserva del contrato a centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción vincula el cuidado de la infraestructura verde de los colegios con la creación de oportunidades de empleo para personas que encuentran mayores dificultades de acceso al mercado laboral.