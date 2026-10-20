Zaragoza cerrará el 2026 con 5.300 árboles nuevos: a partir de este mes se plantarán 2.600 nuevas unidades

La alcaldesa de Zaragoza esta mañana en la calle Reina Fabiola, en el barrio de San José. Ayuntamiento de Zaragoza

Zaragoza tendrá 5.363 nuevos árboles a finales de año. Una cifra que incluye reposiciones, las plantaciones en grandes obras como la del río Huerva, además de los incluidos en el proyecto del Bosque de los Zaragozanos.

Así lo ha confirmado esta mañana la alcaldesa, Natalia Chueca, durante su visita al barrio de San José donde se han comenzado a plantar cuatro árboles en la calle reina Fabiola. En total, en el entorno se plantarán 10 alcorques.

La alcaldesa ha aprovechado el inicio de la plantación para recordar que a partir de este mes de octubre se comenzarán a colocar 2.600 árboles en diferentes zonas de la ciudad.

"Serán distintos ejemplares en función de las necesidades de cada zona y las características del entorno", ha explicado, detallando que la temporada continuará hasta abril, "momento en el que ya no se podrá seguir por la llegada del calor".

Ha recordado que el año 2023 fue de "récord" con 5.600 árboles plantados. Una cifra que se va a rozar en 2026 con 5.300 ejemplares, mientras que para el 2027 el objetivo será ya "que no haya ningún alcorque vacío en la ciudad".

Este programa del Ayuntamiento de Zaragoza, iniciado este 20 de octubre a través del área de Medio Ambiente y Movilidad, dedica 1.000.000 de euros de presupuesto.

En total, Zaragoza tiene más de 74.000 alcorques, y quedan por cubrir alrededor de 2.600, una labor que acomete el consistorio en dos partes, 1024 en este último trimestre y casi 1.600 el próximo año dentro ya del nuevo contrato.

El catálogo alcanza 51 especies que se repartirán por la ciudad, con protagonismo destacado del Almez (más de 500), Morera Blanca sin fruto (casi 300) y Aligustre Japonés (135), con otras especies por encima del centenar como Aligustre Brillante, Melia, Fresno de hoja estrecha y Arce campestre.

Por barrios, el Ayuntamiento de Zaragoza contempla 421 árboles en el Distrito Sur, 270 en Delicias, 237 en Torrero-La Paz, 217 en Oliver-Valdefierro y más de 160 en Las Fuentes y La Almozara, o 149 en San José, barrio que ha visitado la alcaldesa esta mañana, como algunos de los puntos con mayor número de plantaciones.

Obras

En las obras que se están acometiendo en distintos puntos de la ciudad también se ha planeado la plantación de nuevas especies. En total, las empresas adjudicatarias van a cumplir el 2026 plantando, por contrato, 1.860 árboles en zonas renovadas.

Además la alcaldesa ha explicado que se ha llevado a cabo un estudio individual del arbolado para conservar el mayor número posible de ejemplares.

Además, 86 ejemplares se han trasplantado y comienzan su nueva vida en otros puntos de la ciudad.

La mayor intervención se encuentra en la zona noroeste de Arcosur, en la zona Verde del Parque de las Dolinas, con 687 unidades ya plantadas, así como el nuevo parque de El Portillo, en el que se contemplan 536 árboles nuevos este año.

En la fase II de la avenida de Navarra se han plantado un total de 145 árboles entre el paseo Calanda y la calle Rioja. En la Avenida de Valencia se han incluido 86, mientras que en Pedro Cerbuna serán unos 60 nuevos árboles y 18 trasplantes en la reforma de los 570 metros de esta calle del distrito Universidad.

A ellas se suman las nuevas plantaciones para reverdecer desarrollos urbanos como Miralbueno (104 árboles) y la avenida de Cataluña (121), César Augusto y Salamero (25), calle Matadero (23), andador Rafaela Aparicio (20), Coso San Miguel (18), calle Oeste (17), calle Doctor Iranzo (12) y calle Ibón de Astún (6).

Por su parte, el proyecto de regeneración del Huerva, en su tramo urbano aportará 891 árboles a la cifra total de 2026, aunque, como actuación a gran escala en 2,5 kilómetros de ribera, recoge miles de ejemplares al final de su ejecución.

Otras plantaciones

En estos 12 meses, El Bosque de los Zaragozanos, iniciativa del Ayuntamiento de Zaragoza, ofrece 710 árboles en diferentes espacios del entorno urbano de la ciudad. Este proyecto de colaboración público-privada con ECODES destina la mayor parte de estas plantaciones a la Olmeda de Torre Ramona en Las Fuentes, con 567 ejemplares.

Los otros 143 árboles nuevos de El Bosque de los Zaragozanos se sitúan en el Parque Bruil (86), los jardines de la Taifa Saraqusta (29), la Facultad de Ciencias Sociales (19) y los Jardines de Al-Ándalus (9), que refuerzan la sombra y la biodiversidad en barrios consolidados.

Por su parte, el programa municipal 'Adapta tu patio', dedicado a la sustitución de zonas de hormigón de colegios públicos por otros materiales de suelos blandos y vegetación suma 39 nuevos árboles este año, a la espera de los nuevos proyectos seleccionados.