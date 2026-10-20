Vox pide incluir otras jotas en el Pregón: "Siempre se repite la misma, pero hay más piezas que pueden representar Zaragoza"

Una vez terminadas las Fiestas del Pilar es momento de valorar cómo ha ido la semana grande de Zaragoza y cuáles son los aspectos que pueden mejorarse de cara al próximo año.

Para Vox, un detalle a cambiar es la jota del Pregón. Desde el 2022 'S'ha feito de nuey' resuena en la plaza del Pilar minutos antes de 'Canto a la libertad' de Labordeta.

Son cinco años seguidos "con la misma" y, para los de Abascal en Zaragoza, "hay otras muchas piezas como para repetir siempre la misma".

Así lo ha expresado el concejal David Flores durante la comisión de Cultura celebrada esta mañana en el Ayuntamiento. El edil ha propuesto crear un proceso participativo en el que se incluyan "más opciones que pueden representar a la ciudad igual o incluso mejor que 'S'ha feito de nuey'".

"Es verdad que ya se hizo una encuesta ciudadana en su día, pero fue un poco como las lentejas: o las tomas o las dejas. Lo mismo, 'o ponemos esta o ponemos esta'", ha considerado Flores, insistiendo en que deben ser varias las jotas a elegir y "no solo una".

Asimismo, ha propuesto también que no solo haya una única canción, sino que "cada año se vaya cambiando" para mostrar "esa amplia riqueza cultural que tiene la jota".

Ha puesto de ejemplo 'La de los sitios de Zaragoza', una pieza que, dice, "puede representar la ciudad igual de bien que cualquier otra".