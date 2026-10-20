La nueva norma de las VTC deja más de 50 multas en una semana: la mayoría vehículos no tenía licencia

Las Fiestas del Pilar han sido una semana de prueba para la nueva 'guerra fría' entre taxis y VTC. Hace diez días que entró en vigor la nueva norma que rige nuevos criterios de actuación a la hora de identificar Vehículos de Transporte con Conductor sin licencia municipal.

La novedad de esta es que, tras muchas quejas del sector del taxi, ahora se inmovilizarán hasta un año los vehículos de Uber, Bolt y Cabify que no cuenten con la documentación necesaria para la conducción interurbana.

Así, el pasado sábado 10 de octubre (día del inicio de Fiestas) se puso en marcha esta nueva regla que, en una semana, ya ha acumulado unas 53 multas. La mayoría de casos han sido por vehículos que no tenían la licencia.

Aunque, según han podido confirmar este diario, ningún vehículo ha sido inmovilizado porque "todavía queda pendiente aclarar algunos aspectos jurídicos de la nueva norma para poder aplicarla".

423 en lo que va de año

Estas sanciones se suman a las 370 impuestas en lo que va de año con la anterior norma, que solo obligaba a interrumpir el servicio y al cliente a bajarse del vehículo. En total, la Policía Local ha impuesto un total de 423 multas.

Y, si se tiene en cuenta la regla de 1/30 por la que se rige que por cada 30 taxis se concede una licencia de VTC, en la ciudad solo pueden concurrir un máximo de 59 Vehículos de Transporte con Conductor.

Cifra que, según reclaman los taxistas, no se cumple, lo que provoca "una competencia desleal". De hecho, en declaraciones anteriores a este diario, desde el sector aseguraban que tenían registradas unas 280 VTC ilegales.

Parecía que, con esta nueva norma, se ponía coto a las irregularidades y fin a los problemas. Aunque desde la asociación Provincial de Auto-Taxi de Zaragoza afirman que la situación vuelve a estar "tensa" y que son "pocas" las sanciones impuestas durante la primera semana.

No obstante, aseguran que se mantendrán a la espera de cómo avanzan las próximas semanas "una vez pasado el ajetreo de las Fiestas".

En todo caso, la situación todavía no ha llegado a la de hace un mes cuando desde el sector llegaron a plantear movilizaciones durante el Vive Latino o incluso Las fiestas del Pilar, tras más de 20 meses con la nueva normativa en 'el aire'.

¿Qué dice la nueva normativa?

La Orden VFL/1445/2026 entró en vigor el pasado 10 de octubre y establece que para prestar servicios de transporte urbano de viajeros en turismo (taxi o VTC) en cualquier municipio de Aragón, es obligatorio contar previamente con la licencia municipal correspondiente.

Asimismo, se señala que la autorización estatal VTC no es suficiente ya que esta solo habilita para realizar transporte interurbano. Por tanto, la autorización estatal no autoriza a operar trayectos urbanos dentro de Aragón sin la correspondiente licencia municipal.

Además, para luchar contra el intrusismo profesional -y el prejuicio económico que puede generar al sector del taxi- la norma faculta a la Dirección General de Transportes a recabar información y coordinarse con los ayuntamientos para detectar patrones de reincidencia.

Pero, ¿Cuáles son las consecuencias? La norma señala que, si se presta un servicio urbano sin la preceptiva licencia municipal, sería una infracción muy grave y conllevaría a la inmovilización e inmediato precintado del vehículo hasta por un plazo máximo de un año (o hasta la resolución del procedimiento sancionador), independientemente de la multa económica correspondiente.

Para esto, basta con la constatación de la infracción en un documento público levantado por la Policía Local.

Las sanciones por acometer 2 infracciones muy graves en un plazo de 12 meses implica la retirada temporal de la licencia y autorización por un máximo de un año. Y, si se lleva a cabo una tercera, esto podría conllevar a la revocación definitiva de la licencia y la imposibilidad de adscribir el vehículo a ninguna licencia durante un año.

La imposición de 3 sanciones firmes en un periodo de 2 años por infracciones graves o muy graves vinculadas a la prestación irregular de servicios puede dar lugar a la revocación de la autorización estatal de la VTC.