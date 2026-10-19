Luis de la Fuente tras hacerle la ofrenda a la Virgen del Pilar. E.E Zaragoza

De la Fuente ofrece la Copa del Mundo a la Virgen del Pilar: "Zaragoza sería una sede maravillosa para jugar"

El entrenador de la Selección Española, Luis de la Fuente, se ha acercado este lunes hasta Zaragoza para ofrecerle a la Virgen del Pilar la Copa del Mundo.

De la Fuente ha asegurado que ha sido "todo un honor y un orgullo" hacerle la ofrenda del trofeo a la virgen, por quien dice sentir "una gran devoción".

Tanto es así que este 19 de octubre se ha grabado "para siempre" en la mente del entrenador de la Selección como "un recuerdo imborrable".

Una jornada en la que se cumplen además tres meses de aquellas imágenes históricas de una plaza del Pilar con más de 30.000 ciudadanos celebrando la segunda estrella de La Roja.

"Nos llegaban imágenes a Estados Unidos del ambiente que se vivía en toda España y, especialmente, fue increíble ver a esta plaza abarrotada de público, viviendo y sintiendo juntos una misma emoción. Un mismo orgullo de ser españoles y defender una camiseta que nos representa a todos", ha expresado.

Además, ha definido a Zaragoza como una ciudad "histórica en lo futbolístico", siendo "una sede maravillosa" para que "la selección venga a jugar".

Sobre el Ibercaja Estadio ha tenido unas palabras también el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, quien ha defendido, en el salón de recepciones del Ayuntamiento, que la reforma de La Romareda era "imprescindible" para la ciudad.

La Copa del Mundo a los pies de la Virgen del Pilar. E.E Zaragoza

"Hay diversas opiniones, pero es un recinto en pleno corazón de la ciudad que puede albergar grandes espectáculos y, además, es muy bueno para el fútbol español que Zaragoza sea una de esas 11 sedes que acogerán el Mundial 2030 en España", ha declarado durante el acto institucional celebrado en el Consistorio.

Presentes han estado también el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; el presidente de la Real Federación Aragonesa de Fútbol, Manuel Torralba; así como otras autoridades de la ciudad y de Aragón.

Jorge Azcón ha agradecido a De la Fuente su presencia este lunes en la ciudad. "Enhorabuena por lo que significa ser Campeones del Mundo, este trofeo significa valores con los que todo Aragón se siente identificado", ha expresado el presidente de la Comunidad.

La primera edil, por su parte, ha destacado que la presencia de la Copa del Mundo en Zaragoza es "el broche de oro perfecto para cerrar las Fiestas del Pilar".

"Estos son días inolvidables, con los que preparamos ya el camino hacia un momento histórico en 2030", ha declarado Natalia Chueca.

Exposición "Reyes del Mundo"

Este lunes es el último día para ver de cerca en la capital de Aragón el trofeo, gracias a la exposición "Reyes del Mundo". Una ruta por todo el país que ha preparado la RFEF tras ganar el Mundial en Estados Unidos este verano.

De esta forma, el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Zaragoza ha albergado la exposición inmersiva los días 18 y 19 de octubre. Una experiencia que ha estado disponible para todos los aficionados de España.

Tras estos dos días, la Copa del Mundo seguirá una jornada más en Zaragoza.

El martes 20 de octubre, en el zaguán de entrada de la planta baja del Ayuntamiento, todos los seguidores de la Selección podrán visitar el trofeo de los campeones del Mundo en horario ininterrumpido entre las 10.00 y las 20.00 horas, por orden de llegada.

No será necesario el registro in situ en este caso.

"La alcaldesa me pidió traer la Copa del Mundo para las Fiestas y he cumplido", ha concluido Rafael Louzán.