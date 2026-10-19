Las Ferias de Valdespartera tienen descuentos hasta el 25 de octubre: 2x1 de lunes a jueves y 50% de descuento el domingo

Las ferias de Valdespartera siguen abiertas una semana más, una oportunidad para alargar el ambiente de las Fiestas del Pilar en Zaragoza.

Aunque el Espacio Zity puso el broche final a su programación musical el pasado sábado con el concierto de Omar Courtz, que reunió a miles de asistentes en una edición por la que han pasado unas 219.000 personas, todavía queda fiesta en el recinto ferial.

La música en directo ha terminado, pero las atracciones y la fiesta de la cerveza continuarán hasta el domingo 25 de octubre.

Además, esta última semana llega con descuentos especiales que permitirán disfrutar de las ferias por menos dinero.

2x1 en las atracciones

De lunes a jueves, los visitantes podrán aprovechar la promoción de 2x1 en las atracciones.

A esta oferta se suma el Día Popular del domingo 25 de octubre, cuando todas las atracciones costarán la mitad.

Con los precios habituales situados entre los 3,50 y los 4 euros, esta jornada permitirá subir a la montaña rusa, la noria o los autos de choque por menos de dos euros.

Otra de las citas destacadas de esta última semana será el jueves 22 de octubre, con la celebración del Día Sin Ruido, una iniciativa pensada para facilitar el disfrute de las atracciones a las personas con sensibilidad acústica.

La medida se aplicará entre las 17.00 y las 20.00, una franja horaria en la que se reducirá el ruido para favorecer una experiencia más accesible.

Horarios de las ferias de Valdespartera

El recinto cuenta con un total de 139 propuestas. Entre ellas hay 22 atracciones infantiles, 26 para adultos y siete con espectáculo.

La oferta se completa con 15 rifas, tómbolas, bingos-grúa y bumpers, 40 casetas de habilidad y 29 puestos de alimentación.

En cuanto a los horarios, las ferias abrirán de 17.00 a 01.00 hasta el jueves. De viernes a sábado, el cierre se retrasará hasta las 03.00.

Antes de despedir definitivamente las ferias, Zaragoza todavía tendrá una última cita con la pólvora.

El sábado 24 de octubre, a las 22.00, se lanzará una nueva sesión de fuegos artificiales desde el parque El Libro de la Selva, una de las últimas oportunidades para disfrutar del ambiente festivo antes del cierre del recinto al día siguiente.

Resumiendo: