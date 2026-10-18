La alcaldesa de Zaragoza entrega los premios de las Fiestas del Pilar 2026: jotas, trajes y concurso de flores
Los premios distinguen a los ganadores del cartel anunciador, los certámenes oficiales de jota, el Concurso de Traje Aragonés y el Concurso de Flores, Canastillas y Arreglos Florales.
La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha entregado los premios de los diferentes concursos celebrados con motivo de las Fiestas del Pilar 2026, que reconocen el talento artístico y la conservación y difusión de algunas de las principales tradiciones vinculadas a las fiestas.
La relación de premiados de esta edición es la siguiente:
XCVI Concurso del Cartel Anunciador de las Fiestas del Pilar 2026
- Ganadora: "La ciudad en ofrenda", de Jesana Motilva Santaliestra, de Zaragoza.
- Accésit: "Fragmentos culturales", de Héctor Fernández Cousiño, de Sabadell (Barcelona).
- Accésit: "¡Date una vuelta!", de Isabel Cristina Mendivil Lafaja, de Zaragoza.
XL Certamen Oficial Benjamín, Infantil y Juvenil de Jota Aragonesa
Canto – Cantadoras
Benjamín:
- Primer premio: Abril Deza Bernabé
- Segundo premio: Alejandra Sola Marco
Infantil:
- Primer premio: Celia Romeo Jaime
- Segundo premio: Nadia Romero Yuste
Juvenil:
- Primer premio: Elena Clos Rubio
- Segundo premio: Cristina Bernadans Navarro
Canto – Cantadores
Benjamín:
- Primer premio: Hugo Subías Peirona
- Segundo premio: Diego Ibáñez Bes
Infantil:
- Primer premio: Mateo Calvo Subías
- Segundo premio: Gonzalo Finestra Abad
Juvenil:
- Primer premio: Bernardo Alós Ortiz
- Segundo premio: Adrián Alós Ortiz
Baile
Benjamín:
- Primer premio: Carla Sánchez Pérez e Iván Rubio García
- Segundo premio: Hugo Frago Lozano e Irati San Miguel Ciprés
Infantil:
- Primer premio: María Ripol Soriano y Sergio Ripol Soriano
- Segundo premio: Marcos Ventura Caballero y Jimena Linares Sorrosal
Juvenil:
- Primer premio: Irene Villagrasa Rovira y Lucas Lahuerta Valero
- Segundo premio: Cristina Armenteros Medrano y Pablo Artigas Plaza
CXL Certamen Oficial de Jota Aragonesa
Premios extraordinarios
Canto femenino: Ángela Aured Sánchez
Canto masculino: Antonio Clos Andrés
Baile: Paula Allueva Láinez y David Pérez Herrer
Premios ordinarios de canto
Cantadoras:
Primer premio: Paquita Urbano Palazón
Segundo premio: Cristina Vidal Gimeno
Cantadores:
Primer premio: Guillermo Olivares Alcaide
Segundo premio: Guillermo Lucea Herrero
Premios ordinarios de baile
Primer premio: Marta Biel Soriano y Miguel Tomás Romero
Segundo premio: Alejandra Ezpeleta Castilla y Hugo Vijuesca Beltrán
XIV Concurso de Traje Aragonés
Premio categoría femenina: Carlota Martínez
Premio categoría masculina: Santiago Trueba
Premio especial: grupo de Estirant el fil, por sus indumentarias de payeses mallorquines.
XI Concurso de Flores, Canastillas y Arreglos Florales
Mejor ramo: Alicia Pérez
Mejor canastilla o arreglo floral: Unidad Militar de Emergencias (UME).