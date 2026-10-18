Los premios distinguen a los ganadores del cartel anunciador, los certámenes oficiales de jota, el Concurso de Traje Aragonés y el Concurso de Flores, Canastillas y Arreglos Florales.

La alcaldesa de Zaragoza entrega los premios de las Fiestas del Pilar 2026: jotas, trajes y concurso de flores

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha entregado los premios de los diferentes concursos celebrados con motivo de las Fiestas del Pilar 2026, que reconocen el talento artístico y la conservación y difusión de algunas de las principales tradiciones vinculadas a las fiestas.

Premios de las Fiestas del Pilar. Daniel Marcos.

La relación de premiados de esta edición es la siguiente:

XCVI Concurso del Cartel Anunciador de las Fiestas del Pilar 2026

Ganadora: "La ciudad en ofrenda", de Jesana Motilva Santaliestra, de Zaragoza.

Accésit: "Fragmentos culturales", de Héctor Fernández Cousiño, de Sabadell (Barcelona).

Accésit: "¡Date una vuelta!", de Isabel Cristina Mendivil Lafaja, de Zaragoza.

XL Certamen Oficial Benjamín, Infantil y Juvenil de Jota Aragonesa

Canto – Cantadoras

Benjamín:

Primer premio: Abril Deza Bernabé

Segundo premio: Alejandra Sola Marco

Infantil:

Primer premio: Celia Romeo Jaime

Segundo premio: Nadia Romero Yuste

Juvenil:

Primer premio: Elena Clos Rubio

Segundo premio: Cristina Bernadans Navarro

Canto – Cantadores

Benjamín:

Primer premio: Hugo Subías Peirona

Segundo premio: Diego Ibáñez Bes

Infantil:

Primer premio: Mateo Calvo Subías

Segundo premio: Gonzalo Finestra Abad

Juvenil:

Primer premio: Bernardo Alós Ortiz

Segundo premio: Adrián Alós Ortiz

Baile

Benjamín:

Primer premio: Carla Sánchez Pérez e Iván Rubio García

Segundo premio: Hugo Frago Lozano e Irati San Miguel Ciprés

Infantil:

Primer premio: María Ripol Soriano y Sergio Ripol Soriano

Segundo premio: Marcos Ventura Caballero y Jimena Linares Sorrosal

Juvenil:

Primer premio: Irene Villagrasa Rovira y Lucas Lahuerta Valero

Segundo premio: Cristina Armenteros Medrano y Pablo Artigas Plaza

CXL Certamen Oficial de Jota Aragonesa

Premios extraordinarios

Canto femenino: Ángela Aured Sánchez

Canto masculino: Antonio Clos Andrés

Baile: Paula Allueva Láinez y David Pérez Herrer

Premios ordinarios de canto

Cantadoras:

Primer premio: Paquita Urbano Palazón

Segundo premio: Cristina Vidal Gimeno

Cantadores:

Primer premio: Guillermo Olivares Alcaide

Segundo premio: Guillermo Lucea Herrero

Premios ordinarios de baile

Primer premio: Marta Biel Soriano y Miguel Tomás Romero

Segundo premio: Alejandra Ezpeleta Castilla y Hugo Vijuesca Beltrán

XIV Concurso de Traje Aragonés

Premio categoría femenina: Carlota Martínez

Premio categoría masculina: Santiago Trueba

Premio especial: grupo de Estirant el fil, por sus indumentarias de payeses mallorquines.

XI Concurso de Flores, Canastillas y Arreglos Florales

Mejor ramo: Alicia Pérez

Mejor canastilla o arreglo floral: Unidad Militar de Emergencias (UME).