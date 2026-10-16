El tranvía de Zaragoza tendrá servicios mínimos de entre el 80% y el 90% durante la huelga: los paros comienzan el lunes

La huelga de los trabajadores del tranvía comienza este próximo lunes, 19 de octubre, una vez finalicen las Fiestas del Pilar.

Así lo han confirmado esta mañana desde la plantilla, tras terminar la última reunión en el SAMA con la empresa, donde una vez más no se ha conseguido llegar a un acuerdo para el convenio colectivo.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza han establecido ya los servicios mínimos para los paros parciales convocados entre el 19 de octubre y el 30 de noviembre. Según confirman desde el Consistorio, estos serán de entre el 80% y el 90% durante los paros parciales convocados desde el lunes.

La regulación diferencia tres franjas horarias y fija también las coberturas necesarias para garantizar la seguridad, la operatividad de la línea y la atención a los usuarios.

Los paros parciales, convocados por el Comité de Empresa, afectarán a 21 periodos de dos horas, distribuidos en 19 jornadas laborables. Para la conducción de tranvías, los servicios mínimos serán del 90% entre las 6:45 y las 8:45 horas, también del 90% entre las 13:00 y las 15:00 horas, y del 80% entre las 16:45 y las 18:45 horas.

Estos porcentajes "responden a las necesidades de movilidad de los usuarios en cada franja horaria y al objetivo de garantizar los desplazamientos esenciales sin anular el ejercicio del derecho de huelga", explican desde el área de Movilidad.

Así, el informe técnico municipal toma como referencia los datos de demanda de días laborables de invierno de 2025, actualizados con el incremento del 4,8% registrado en septiembre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior.

Para calcular los servicios mínimos, desde el Consistorio se ha tenido en cuenta el peso de los viajes vinculados a necesidades cotidianas que no pueden aplazarse fácilmente, como acudir al trabajo o a los centros educativos, recibir asistencia sanitaria y realizar determinadas gestiones.

Las encuestas de satisfacción del tranvía reflejan que estos desplazamientos representaron el 72,5% de los viajes en junio de 2026. El criterio técnico consiste en establecer frecuencias de paso que permitan atender esa demanda obligada sin superar una ocupación del 100% de la capacidad disponible durante los periodos afectados. Por ello, los porcentajes varían según la franja horaria, en lugar de aplicar un nivel uniforme durante todos los paros.

Los servicios mínimos también contemplan que los tranvías que hayan iniciado su recorrido antes del comienzo de cada paro puedan completar la expedición, permitiendo la subida y bajada de viajeros, y retirarse posteriormente a cocheras. Los vehículos que circulen con conductores que no secunden la huelga prestarán servicio con normalidad operativa dentro de las condiciones establecidas.

La determinación de estas medidas, aseguran, busca compatibilizar el derecho fundamental de huelga con la continuidad de un transporte público esencial para la ciudad.

La resolución municipal subraya que los servicios mínimos deben garantizar las prestaciones indispensables para proteger los intereses de los usuarios, pero no implican mantener el funcionamiento ordinario del tranvía. Recuerdan que será la entidad gestora del servicio la encargada de velar por su cumplimiento durante todo el periodo de convocatoria.