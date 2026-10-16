Minuto de silencio de este jueves por la primera víctima, en Zaragoza. Ayuntamiento de Zaragoza

Segunda agresión sexual a una mujer durante las Fiestas del Pilar: ha sucedido la madrugada del 16 de octubre en el Casco

La Delegación del Gobierno de España en Aragón ha informado sobre una segunda agresión sexual a una mujer durante las Fiestas del Pilar.

Los hechos han sucedido esta pasada madrugada en un local del Casco Histórico, en la calle de Santa Isabel. La víctima presentó una denuncia por tocamientos y el presunto agresor fue detenido.

En el momento intervino la Policía Local y, posteriormente, la Policía Nacional ha abierto una investigación a través de la UFAM (Unidad de Atención a la Familia y Mujer).

El delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán, ha condenado enérgicamente la agresión sexual recordando que las mujeres "tienen derecho a disfrutar de las fiestas libres y seguras, sin miedo y sin violencia machista".

"Es intolerable que dos mujeres hayan sido víctimas de esta violencia durante las fiestas. Tolerancia cero y nuestro compromiso más firme contra esta lacra. Ni una agresión más", ha recalcado.

Beltrán ha añadido que la Delegación pone a disposición de la víctima y de su entorno los recursos de atención y acompañamiento que sean necesarios.

Los hechos, según señalan desde la institución, han ocurrido esta pasada madrugada en un local del Casco Histórico. La víctima presentó una denuncia por tocamientos y el presunto agresor fue detenido. Intervino la Policía Local. La Policía Nacional ha abierto una investigación a través de la UFAM (Unidad de Atención a la Familia y Mujer).

Las Fiestas paran 5 minutos

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza han mostrado también su rechazo ante los hechos de violencia sexual ocurridos esta pasada madrugada y han mostrado su apoyo y solidaridad a la víctima.

Debido a estos hechos, el Consistorio ha informado que las Fiestas se pararán durante cinco minutos este viernes a las 17.00 horas. Además, para este sábado 17 de octubre se ha convocado un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento a las 12.00 horas en señal de repulsa.

"Instamos a la ciudadanía a implicarse en la construcción de la igualdad entre hombres y mujeres. A reaccionar ante cualquier actitud, conducta o agresión sexista que pueda darse en el día a día y también en la semana del Pilar, a no mirar para otro lado, a no ser cómplices", declaran en un comunicado.