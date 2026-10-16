Eva Cerdán y Lola Ranera, este viernes, en el paseo de la Independencia de Zaragoza. E. E.

El PSOE pide la vuelta de los puestos y artistas callejeros al paseo de la Independencia: "No parece que estemos en Fiestas"

El PSOE ha pedido este viernes la vuelta de los puestos y los artistas callejeros al paseo de la Independencia de Zaragoza por las Fiestas del Pilar.

Su portavoz, Lola Ranera, y la concejala Eva Cerdán han criticado que los días grandes de la ciudad hayan perdido su carácter de “fiestas populares” y hayan pasado unas fiestas en las que “prima solamente el consumo”.

“Estas no son las Fiestas de Natalia Chueca y su Gobierno, son las Fiestas de la gente. Cuando yo era joven, teníamos conciertos de artistas locales donde podíamos vibrar”, subrayaba Ranera.

Cuando Chueca anunció que estos Pilares iban a sorprender, Cerdán no esperaba que sorprendieran tanto -para mal- y causaran añoranza por los puestos ambulantes, las casas regionales, la Carpa del Ternasco o la Feria de Muestras.

“Hemos perdido tantos y tantos sitios… Pero vamos a seguir luchando por todos los zaragozanos para que esas fiestas vuelvan; para que puedan salir por la calle y vean esa animación. Hoy vemos este paseo de la Independencia como un día más, no se nota que estemos en la recta final de Fiestas. Para nosotros, esto no son Fiestas”, lamentaba.

El objetivo es volver al modelo anterior. “Estamos yendo a peor. Ha sido Chueca la que ha eliminado las licencias extraordinarias que se sacaban en Pilares para que vinieran los puestos ambulantes y los artistas callejeros de otras ciudades de España. Aquí venían caricaturistas de Alicante o estatuas vivientes de Madrid o de Barcelona. ¿Por qué lo ha eliminado? Solo ella lo sabe.

La respuesta del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Zaragoza no ha tardado en replicar. El Consistorio señala que los más de 2,3 millones de participaciones en las actividades festivas y una Ofrenda de Flores -que ha reunido a cerca de medio millón de personas entre oferentes y público- demuestran precisamente lo contrario de lo que dice el PSOE.

"Resulta sorprendente que realicen estas afirmaciones siete días después del inicio de las Fiestas, ignorando que el paseo de la Independencia ha acogido actividad desde el primer día, con el desfile de Interpeñas y Unión Peñista, la Ofrenda de Flores, la Ofrenda de Frutos y el Rosario de Cristal", exponen.

Desde el 14 de octubre, completan, el paseo acoge también Paseo Escena, que reunió a casi 1.000 personas en su primera jornada y que todavía tiene por delante siete espectáculos hasta el domingo.

De hecho, esta misma tarde, a las 18.00, la compañía francesa Paris Bénarès recorrerá el paseo con dos animales gigantes en su espectáculo de gran formato "L’oisoh et le chamoh".

Además, ayer mismo 6.000 personas participaron en el Arrejuntamiento Peñista y durante todas las fiestas han actuado en el paseo grupos y artistas autorizados.

"La realidad de las calles y los datos de participación contradicen las críticas del PSOE. El Ayuntamiento de Zaragoza lamenta que se intente politizar de nuevo unas fiestas que están registrando una extraordinaria acogida y que los zaragozanos están disfrutando de forma multitudinaria", lamentan desde la plaza del Pilar.