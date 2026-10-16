Es oficial: los trabajadores del tranvía irán a la huelga después de las Fiestas del Pilar tras no haber acuerdo con la empresa

Es oficial, los trabajadores del tranvía irán a la huelga este lunes 19 de octubre. La reunión celebrada este viernes en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) ha terminado sin acuerdo, por lo que los paros convocados entre el 19 de octubre y el 30 de noviembre siguen en pie.

Las movilizaciones se desarrollarán en tres franjas horarias: de 6:45 a 8:45 horas, de 13:00 a 15:00 y de 16:45 a 18:45.

Según señalan desde el comité de los trabajadores, la empresa ha rechazado la propuesta que "buscaba cerrar un acuerdo parcial sobre algunas de las cuestiones más urgentes y, con ese acuerdo, aplazar dos semanas el inicio de la huelga".

Durante ese tiempo seguiría negociándose el resto de materias necesarias para alcanzar el tercer convenio colectivo, con al menos dos reuniones semanales. "No se trataba de cerrar todo el convenio ni de abandonar las demás reivindicaciones", señalan desde el comité de empresa.

El acuerdo parcial fijaba jornadas de entre siete y ocho horas y un máximo de 215 días de trabajo al año. Los servicios partidos comenzarían entre las 6:00 y las 8:00 de la mañana y tendrían una compensación específica: una dieta de 15 euros y una paga extraordinaria.

"La empresa no ha aceptado esta propuesta. Su planteamiento mantiene servicios que pueden llegar a ocho horas y media, por lo que, a juicio de la representación, no resuelve el problema de las jornadas largas ni las preocupaciones de la plantilla sobre fatiga y seguridad", reclaman los trabajadores.

La plantilla asegura ser consciente de que los paros pueden causar molestias a los ciudadanos y dicen que no se lo toman "a la ligera". "Precisamente por eso llevó al SAMA una alternativa concreta para alcanzar un acuerdo parcial y evitar su inicio el lunes", explican.

Asimismo, insisten en que la huelga es un derecho de los trabajadores para defender sus intereses y se ejercerá conforme a la convocatoria y a las garantías del servicio.

El Comité de Empresa mantiene su disposición a negociar las materias pendientes para alcanzar el tercer convenio colectivo.