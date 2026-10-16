La Misericordia rinde homenaje al doctor Val-Carreres con un busto que lo recordará para siempre

La Misericordia ha vivido esta mañana uno de sus momentos más simbólicos con la inauguración del busto del doctor Val-Carreres, que ya luce en los exteriores del coso zaragozano, junto a la puerta 6, como homenaje y agradecimiento a su trabajo y entrega al mundo del toro.

La iniciativa ha sido promovida por el torero Morante de La Puebla con la colaboración de la Diputación de Zaragoza, institución que en el año 2027 ya concedió a Carlos Val-Carreres la medalla de Santa Isabel, su máximo reconocimiento.

El homenaje al histórico cirujano jefe del coso zaragozano, el “ángel de la guarda” de los toreros, ha tenido lugar esta mañana en un acto en el que han intervenido el propio homenajeado, Morante de La Puebla y el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero.

“Hoy es un día muy emocionante para mí porque gracias al cincel de Lagares y a la grandeza y afecto de Morante una parte de mi vida profesional quedará plasmada en este busto para recuerdo de futuros aficionados”, ha agradecido Val-Carreres.

“Mi más sincera enhorabuena al doctor y a su familia por este merecido reconocimiento a su trayectoria, brindada por el maestro de arte taurino Morante de La Puebla”, ha destacado Sánchez Quero.

El presidente de la DPZ ha subrayado que “hablar del apellido Val-Carreres es hablar de la historia de La Misericordia, cuatro generaciones seguidas prestando servicio aquí desde la enfermería y el quirófano, salvando vidas de toreros ganándose ese sobrenombre de el ángel de la guarda”.

Por su parte, Morante ha resaltado que se trata de un homenaje “más que merecido por su labor no solo médica sino humana”. El diestro ha agradecido el trabajo del doctor Val-Carreres quien, ha destacado, “ha estado a mi vera en los momentos más difíciles”.

El busto es obra del escultor taurino Martín Lagares y ya puede contemplarse en el exterior del coso, junto a la puerta 6, en la ubicación elegida por el propio creador de la estatua.

Lagares es conocido y reconocido por su estilo figurativo y expresionista que se centra en capturar la esencia del alma humana a través de materiales como la terracota, la resina y el bronce.

En el ámbito taurino, ha esculpido numerosos monumentos, como los dedicados a Rafael de Paula en Jerez, a Antoñete en Madrid y a Curro Romero y Paco Camino en Camas.

Carlos Val-Carreres

Carlos Val-Carreres Guinda ha sido jefe de Cirugía de la plaza de toros de La Misericordia de Zaragoza y director médico del Hospital Provincial de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza.

Es uno de los mayores expertos en cirugía taurina del mundo, siendo promotor de congresos y autor de numerosas publicaciones sobre esta materia. Desciende de una saga de reputados médicos: su padre y su abuelo fueron jefes de cirugía de la plaza de toros de Zaragoza desde principios del siglo XX.

Desde la enfermería de la plaza de toros de Zaragoza ha atendido durante décadas numerosos percances y ha intervenido en algunos de los episodios médicos más delicados de la historia reciente del toreo, con actuaciones decisivas en casos como los de Ortega Cano, Juan José Padilla o Mariano de la Viña.