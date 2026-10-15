Venden una casa rural de 180 m2 en una urbanización cerca de Zaragoza: por 200.000 euros y con piscina

Dejar atrás las ciudades para buscar una vivienda de mayor calidad a un precio más asequible es una alternativa que cada vez más personas tienen en cuenta.

Una tendencia que ha cobrado fuerza en los últimos años gracias al auge del teletrabajo, que ha hecho posible vivir más lejos de los grandes núcleos urbanos sin renunciar a las oportunidades laborales.

En este contexto, consultar portales inmobiliarios como Idealista puede ser una alternativa para quienes buscan adquirir una propiedad rural.

Venta finca rural en Casetas, Zaragoza Idealista

A tan solo 20 minutos de Zaragoza, en el municipio de Casetas y dentro de la urbanización Los Cipreses, se encuentra esta finca rural, ideal tanto como primera vivienda como para segunda residencia.

La propiedad cuenta con una amplia parcela de 2.450 m² y una vivienda de 200 m² construidos y 180 m² útiles, distribuidos en una única planta.

Este inmueble dispone de tres dormitorios espaciosos, dos de ellos principales, además de una tercera habitación con cocina integrada.

Asimismo, dispone de un baño y una cocina totalmente equipados, con todas las comodidades necesarias para el día a día.

Venta finca rural en Casetas, Zaragoza Idealista

El amplio salón, presidido por una chimenea, se convierte en el corazón del hogar, un espacio acogedor ideal para disfrutar en familia durante las noches de invierno.

En el exterior, la finca cuenta con una piscina con depuradora y una gran barbacoa de obra, dos elementos que hacen de la propiedad un lugar ideal para celebrar reuniones y disfrutar del tiempo libre.

El jardín, equipado con riego automático, alberga árboles frutales y ornamentales que contribuyen a embellecer la parcela.

Venta finca rural en Casetas, Zaragoza Idealista

Además, la propiedad cuenta con un garaje-almacén que puede utilizarse para estacionar varios vehículos y disponer de espacio de almacenamiento adicional.

En cuanto a las instalaciones, la vivienda está equipada con placas solares para el suministro eléctrico, pozo ciego con respiradero, agua procedente del canal y sistema de agua caliente.

La finca está construida con buenos materiales y se encuentra en buen estado, por lo que está lista para entrar a vivir.

El precio de venta es de 200.000 euros, según el anuncio publicado en Idealista.

Una oportunidad para quienes buscan una vivienda amplia, con terreno y espacios exteriores, en un entorno cercano a Zaragoza.