El barrio que aspira a ser la nueva zona de moda de Zaragoza: 112 nuevas viviendas desde 317.000 euros

La construcción de viviendas en Zaragoza no para de extenderse por distintas zonas de la ciudad, mientras la demanda de compra por parte de los ciudadanos se encuentra en uno de sus mejores momentos.

Muchos jóvenes buscan un piso que les permita independizarse y encontrar su nuevo hogar.

Miralbueno es una de las zonas que está generando mayor interés entre los más jóvenes por su buena conexión con el centro, por su ambiente familiar y la gran calidad de vida que ofrece.

La promotora 'Único Homes' aterriza en este barrio zaragozano con la promoción 'Residencial Lagos'.

En total, son 112 viviendas con amplias zonas comunes, pensadas para disfrutar en familia. Entre ellas se incluyen una piscina, un gimnasio, una sala social, una sala infantil, un parque infantil exterior y una pista de pickleball.

Promoción obra nueva Miralbueno Idealista

La promoción cuenta con viviendas de 3, 4 y 5 dormitorios, con garaje y trastero, desarrolladas en régimen de cooperativa. El proyecto combina diseño, amplitud y calidad en uno de los barrios más demandados de Zaragoza.

Las viviendas han sido concebidas para ofrecer espacios luminosos, distribuciones funcionales y el máximo confort, con sistema de aerotermia centralizada para climatización por suelo radiente/refrescante.

Todas las viviendas cuentan con salón-comedor, que se convierte en uno de los espacios protagonistas de los hogares. Las cocinas se entregan completamente equipadas y con electrodomésticos, de manera que puedan utilizarse desde el momento de la entrega de llaves.

Promoción obra nueva Miralbueno Idealista

Los precios varían en función de los metros cuadrados y del número de habitaciones. El precio más bajo parte de los 317.000 euros. Se trata de un piso de 92 m², con tres habitaciones, plaza de garaje y una terraza exterior.

En el otro extremo, el precio más alto asciende hasta los 421.000 euros y corresponde a un piso de 4 habitaciones y 187 m².

Lo novedoso de esta nueva promoción en este distrito es que incorpora un tipo de vivienda que no suele verse tanto en este tipo de proyectos, pisos de 4 o 5 habitaciones.

Asimismo, la promoción apuesta por la eficiencia energética y el ahorro. El edificio ha sido diseñado para ofrecer un bajo consumo energético mediante un sistema de aerotermia centralizada para la climatización por suelo radiante y refrescante.

Un barrio con buenos servicios

Miralbueno dispone de todos los servicios necesarios para el día a día, como colegios, supermercados, comercios, instalaciones deportivas, centros de salud y amplias zonas verdes.

Además, cuenta con excelentes comunicaciones gracias al rápido acceso a la A-2, la proximidad a la Estación Zaragoza-Delicias y al Aeropuerto de Zaragoza, así como una cómoda conexión con el centro de la ciudad.

'Residencial Lagos' apuesta por una forma de vivir más cómoda, tranquila y conectada con lo importante. Un proyecto pensado para quienes buscan disfrutar de un hogar cuidado al detalle, donde el diseño, la calidad y unos espacios concebidos para el día a día se combinan para ofrecer una nueva manera de vivir en Zaragoza.