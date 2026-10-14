El Ayuntamiento instalará dos nuevas cámaras en la calle Delicias, una en el cruce con Jordana y otra en la confluencia con Conde de la Viñaza. E.E Zaragoza

Zaragoza ampliará su seguridad con 200 cámaras: se ubicarán en los puntos conflictivos de los barrios

Zaragoza ampliará su sistema de videovigilancia con hasta 200 cámaras más en los barrios. Se trata de un contrato marco que ha aprobado el Gobierno municipal bajo una inversión de 3,6 millones de euros y un plazo máximo de despliegue de cuatro años.

Lo ha anunciado esta misma mañana la alcaldesa, Natalia Chueca, quien ha avanzado además que este gran contrato permitirá "reducir de siete a tres meses la tramitación de los nuevos dispositivos". Es decir, que la colocación y la puesta en marcha de las cámaras será mucho más rápida, aunque los tiempos suelen depender de la Comisión de Garantías de Videovigilancia.

Esta -conformada por la Delegación del Gobierno, el Ayuntamiento de Zaragoza, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policía Local- es la encargada de dar el visto bueno a los dispositivos y autorizar su puesta en marcha.

La colocación de los dispositivos en cada zona se hará según las demandas vecinales y de la Policía Local.

El nuevo acuerdo marco permitirá superar la contratación mediante pequeños expedientes y disponer de un procedimiento más ágil para extender la red de videovigilancia. La reducción del plazo medio de tramitación supondrá ganar cuatro meses respecto al sistema actual y facilitará una respuesta más rápida a las necesidades de seguridad que se detecten en la ciudad.

Además, incorporará la obligación de que las empresas adjudicatarias actualicen las cámaras conforme evolucionen los equipos, con el objetivo de evitar que el sistema quede obsoleto y garantizar que la inversión municipal cuente con tecnología adecuada durante su desarrollo.

Zaragoza dispone actualmente de 44 cámaras distribuidas en ámbitos como El Gancho, la plaza del Pilar y los entornos de Doctor Cerrada, la calle Olivé y María Lostal. A esta red se añadirá el medio centenar de dispositivos previsto en el renovado río Huerva. El acuerdo marco permitirá continuar ampliando esa cobertura hasta llegar a casi 200 cámaras.

La alcaldesa ha destacado la utilidad de esta herramienta como apoyo al trabajo policial. Durante el año pasado, el sistema municipal de videovigilancia contribuyó a resolver medio centenar de hechos delictivos.

Dos nuevas cámaras en Delicias

En paralelo a esta ampliación, Natalia Chueca ha anunciado la instalación de dos nuevas cámaras de 360 grados en la calle Delicias, una en el cruce con Jordana y otra en la confluencia con Conde de la Viñaza.

Se trata de dos emplazamientos en los que los vecinos habían solicitado reforzar la seguridad. Tras estudiar estas peticiones, la Policía Local ha considerado adecuada la instalación de los dispositivos, que permitirán completar la cobertura de videovigilancia en esta zona del barrio.

Las nuevas cámaras se sumarán a las existentes en el Jardín Vertical, cuyas grabaciones han ayudado a resolver seis hechos delictivos. Su presencia también constituye un elemento disuasorio frente a la delincuencia.

La contratación de los dos dispositivos se impulsará próximamente, con la previsión de que puedan estar en funcionamiento a finales de año, siempre que se obtenga a tiempo la autorización de la Comisión de Videovigilancia.

Natalia Chueca ha destacado que la ampliación del sistema se realizará con garantías de protección de datos. Las cámaras generan grabaciones cerradas, sin visionado en tiempo real, a las que acceden la Policía o la autoridad judicial cuando se solicita para las actuaciones correspondientes.

Este refuerzo tecnológico se suma a la incorporación de más de 400 agentes a la Policía Local y a la apuesta municipal por dotar a los profesionales de más medios para proteger a los ciudadanos. La alcaldesa ha reconocido también la colaboración entre Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil y los servicios de emergencias, cuyo trabajo contribuye a que Zaragoza siga siendo una ciudad en la que vivir y disfrutar con seguridad.