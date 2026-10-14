Retrasos de entre 30 y 45 minutos en la estación de tren de Zaragoza dos días después de la avería del AVE

La estación de Zaragoza-Delicias presenta este miércoles, 14 de octubre, una imagen más tranquila que la de las últimas jornadas.

Los trenes circulan con menos complicaciones y apenas se observan colas entre los viajeros, aunque todavía se registran retrasos de hasta 45 minutos en algunos servicios.

La situación mejora así después de dos días marcados por las incidencias en la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona, a raíz del incendio de un tren el pasado lunes a la altura de Ricla, en la provincia de Zaragoza.

El incidente obligó a interrumpir la circulación durante varias horas y provocó importantes demoras. Algunos viajeros se quedaron sin llegar a su destino el lunes y tuvieron que buscar alternativas en autobús o cambiar sus billetes para el día siguiente.

Este martes, algunos viajeros llegaron a acumular esperas de más de seis horas, con salas de espera y vestíbulos de Delicias llenos de pasajeros afectados.

Hoy miércoles, sin embargo, el ambiente en la estación zaragozana es más tranquilo.

Pese a ello, el servicio todavía no ha recuperado por completo la normalidad.

La circulación entre Ricla y Plasencia de Jalón continúa parcialmente restablecida y los trenes deben compartir una única vía mientras avanzan los trabajos para retirar el convoy afectado y reparar la infraestructura.

Por ello, los viajeros pueden encontrarse todavía con cambios de horarios y demoras tanto en las salidas como en las llegadas.

Se recomienda consultar el estado del trayecto con la compañía ferroviaria antes de acudir a la estación.