Ranera (PSOE) carga contra Azcón y Chueca por cuestionar el voto por correo: "Es inadmisible y muy grave"

El ambiente político en Zaragoza comienza a caldearse de cara al próximo 29 de noviembre, día en el que los españoles decidirán en las urnas el próximo Gobierno.

Este mismo miércoles, la portavoz socialista Lola Ranera ha anunciado que su partido llevará al próximo Pleno de este mes de octubre una moción para reafirmar la confianza en el sistema electoral español, defender la legitimidad del voto por correo y rechazar las declaraciones tanto de Jorge Azcón como de Natalia Chueca que, dice, ponen "en duda las garantías democráticas".

Ranera ha preguntado a Chueca si, como Jorge Azcón, "también ha pensado en sacar billetes para que sus hijos vengan a votar el próximo 29-N porque no se fía del sistema electoral". “Que nos lo cuente si ha sacado ya los billetes o, por el contrario, recula en sus declaraciones muy poco afortunadas”, al recordar que la propia alcaldesa llegó a decir que “no sabemos qué astucias puede sacarse Sánchez para seguir en el poder”.

La portavoz socialista ha emplazado directamente a Natalia Chueca a aclarar su posición y a demostrar un apoyo inequívoco al sistema electoral. “Espero que retroceda en ese planteamiento y que, por lo tanto, tenga una posición clara de apoyo a la democracia”, ha manifestado.

Para la portavoz socialista, resulta “absolutamente inadmisible” que los máximos responsables institucionales de Aragón y Zaragoza cuestionen el sistema electoral y el voto por correo. “Esto es muy grave”, ha insistido, al considerar que quienes representan a las instituciones democráticas tienen una responsabilidad añadida en la defensa de los procedimientos electorales y de las garantías que permiten ejercer el derecho al voto.

“Preservando los procedimientos electorales estamos garantizando la democracia”, ha subrayado Ranera, quien ha defendido que el sistema cuenta con una normativa garantista y ha advertido de que “no se pueden cuestionar los pilares fundamentales”.

La portavoz socialista ha vinculado estas declaraciones con el acercamiento del Partido Popular a Vox y ha acusado a los populares de “hacer seguidismo de Trump” al transmitir dudas a la ciudadanía sobre el funcionamiento del sistema electoral. “Si tienen dudas sobre cualquier sistema electoral, que aporten hechos y, si no aportan hechos, evidentemente, que refuercen el sistema electoral”, ha reclamado.

En este sentido, Ranera ha advertido de que “no todo vale en política” y ha situado la democracia y las garantías electorales como una línea roja que ningún representante público debe traspasar. “Las dudas hacen mucho daño a la democracia”, ha señalado.

Vox denuncia la manipulación del censo electoral del PSOE

Por su parte, la portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha anunciado el registro de una moción con el objetivo de rechazar definitivamente la manipulación del censo electoral que el Gobierno central está llevando a cabo a través de la denominada 'Ley de Nietos'. Torres considera una "anomalía democrática sin precedentes" el impacto que esta medida está provocando en el mapa electoral local y provincial.

Desde Vox denuncian que el procedimiento de adscripción territorial para el Censo de Residentes Ausentes (CERA) se está ejecutando de forma completamente arbitraria y opaca. “En el caso específico de Zaragoza, el número de electores residentes en el extranjero censados para el último proceso electoral se incrementó en más de un 16% en comparación con los datos de 2022, alcanzando la cifra de 22.140 personas”, ha destacado la portavoz del grupo.

Eva Torres ha recordado que "el derecho al voto y la participación política en unas elecciones, es un derecho exclusivo de quienes poseen la nacionalidad española, que es el mayor vínculo personal que se puede tener con la Nación."

En este sentido ha lamentado que "el Gobierno de Sánchez esté utilizando la Ley de Memoria Democrática para perpetrar un auténtico fraude masivo en la concesión de la nacionalidad a través de una instrucción elaborada por Sofía Puente, hermana del Ministro Óscar Puente, una instrucción ilegal que modificó el sentido original de la disposición adicional octava de esta norma”.