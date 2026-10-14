Un día en las vaquillas en la plaza de La Misericordia, Zaragoza. E.E E.E

Agresión sexual en las Fiestas del Pilar: Delegación confirma una denuncia en la plaza de toros y ya hay un detenido

La Delegación de Gobierno ha informado de un caso de agresión sexual a una mujer ocurrido en Zaragoza este miércoles 14 de octubre.

El suceso se ha producido esta mañana en la plaza de toros de Zaragoza. La Policía Nacional ha detenido al supuesto agresor.

Se trata de una denuncia por tocamientos. Durante las Fiestas del Pilar, la plaza de toros acoge al punto de la mañana las vaquillas.

El delegado condena esta agresión sexual y recuerda que "la protección de las mujeres para que puedan vivir libres y disfrutar de unas fiestas seguras es siempre una prioridad de la Delegación".

El Ayuntamiento de la ciudad, por su parte, ha anunciado que "las Fiestas se pararán durante cinco minutos hoy a las 17.00 horas y mañana se convoca un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento a las 12.00 horas en señal de repulsa".

El Consistorio ha reiterado su condena a cualquier tipo de agresión o actitud sexista y ha apelado a la implicación de toda la ciudadanía para prevenir y erradicar estas conductas, especialmente durante las Fiestas del Pilar.

También ha instado a no mirar hacia otro lado ante cualquier comportamiento o agresión machista.

"Nos reafirmamos, una vez más, en nuestra repulsa y condena a cualquier tipo de agresión, violencia o actitud que se produzca en nuestra ciudad y nuestro compromiso con la prevención y erradicación de estas actitudes y comportamientos, para conseguir una semana del Pilar libre de agresiones sexistas en las que todas las personas puedan disfrutar de los espacios con seguridad y libertad", han transmitido en un comunicado.

El presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, también ha condenado la agresión sexual a una mujer ocurrida esta mañana durante las vaquillas.

"Todo mi apoyo y mi solidaridad a la víctima y a todas las mujeres, que por desgracia siguen teniendo que soportar un goteo insoportable de agresiones y de otras muchas formas de violencia sexual”, ha lamentado Sánchez Quero, que además ha felicitado a la Policía Nacional por haber detenido al presunto agresor y ha criticado “a quienes niegan esta lacra y a quienes les hacen el juego”.