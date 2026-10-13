El Rosario de Cristal, este martes por las calles de Zaragoza E. E.

Así se vive desde dentro el Rosario de Cristal: 230 grupos en uno de los actos más solemnes de las Fiestas del Pilar

El Rosario de Cristal ha reunido este año a un total de 230 grupos participantes en uno de los actos más solemnes y relevantes de las Fiestas del Pilar.

Como marca la tradición, la procesión se ha celebrado durante la tarde-noche de este 13 de octubre, ofreciendo imágenes de gran belleza y emotividad a su paso por las calles de Zaragoza.

La procesión ha dado comienzo a las 19.00 horas desde el lateral de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, que alberga el museo, en la calle Pedro J. Soler.

Entre los momentos más destacados del recorrido han estado el paso por la plaza de San Bruno y junto al paño mudéjar lateral de La Seo, que ha lucido la renovada iluminación exterior de la catedral. También ha destacado la entrada en la plaza del Pilar, con la Virgen situada en el monumento floral frente a los participantes.

En total, el cortejo ha contado con treinta carrozas de cristal iluminadas, 16 misterios y 14 carrozas alusivas a la presencia y devoción a la Virgen del Pilar, acompañadas de 258 faroles de mano y estandartes.

El itinerario ha discurrido por las calles de Santo Dominguito de Val, San Vicente de Paúl, Sepulcro y San Bruno, para continuar por Sepulcro, la plaza de La Seo, la plaza del Pilar, Alfonso I, el Coso y la plaza de España. Desde allí, el cortejo ha regresado por las calles Don Jaime I y San Jorge hasta llegar de nuevo a la calle Pedro J. Soler, donde ha concluido el recorrido.

Entre las novedades de esta edición han destacado la incorporación de diez grupos al Rosario de Cristal, la Asociación Cultural Santa Lucía de Utebo (Gran Cruz del Rosario); la Cofradía de los Dolores de Caspe (3.º Misterio Doloroso); la Cofradía de la Dolorosa de La Muela (4.º Misterio Doloroso); la Cofradía de la Semana Santa de Casetas (2.º Misterio Glorioso); la Cofradía de la Virgen de la Rosa de Casetas (2.º Misterio Glorioso); la Cofradía del Sagrado Corazón de Jesús de Casetas (2.º Misterio Glorioso); la Cofradía de San Juan Bautista y de la Exaltación de la Santa Cruz de San Juan de Mozarrifar (Farol de la Salve); el Colegio Montearagón; el Colegio Sansueña, y Kids Garde (Farol de la Salve).

Asimismo, otra de las novedades de este año ha sido la renovación de la carroza del farol de los Santuarios Marianos, una de las más emblemáticas de la procesión.

Los trabajos han incluido la sustitución del chasis original, que databa de 1915, y la modernización de la instalación eléctrica, una intervención que permitirá ahorrar baterías y mejorar la eficiencia energética.

Con esta actuación se ha completado la primera fase de la restauración. No obstante, debido a la complejidad de los trabajos, será necesaria una segunda fase para continuar con el proceso.

Conoce su historia

El Rosario de Cristal es un evento religioso con gran dimensión histórica, artística, social y cultural, y una de las expresiones de fe más singulares del país.

La primera procesión del Rosario de Cristal recorrió las calles de Zaragoza el 13 de octubre de 1890, aunque la tradición de rezar el rosario por las calles de la ciudad se remonta a 1756, con el "Rosario de Devotos" y los "Rosarios de la Aurora". Esta práctica devocional fue arraigando en el sentir popular y cobrando cada vez más fuerza.

El 2 de enero de 1889 se instituyó canónicamente la Real Cofradía de Nuestra Señora del Pilar. Su Junta Directiva impulsó entonces la construcción de bellas carrozas con el objetivo de simbolizar y materializar los distintos elementos del rosario.

El Rosario de Cristal es un desfile procesional y litúrgico con una potente estructura visual, formada por treinta carrozas de cristal iluminadas que representan los misterios del Rosario gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos y aluden a la presencia de la Virgen del Pilar. El cortejo se completa con 258 faroles de mano y varios estandartes de gran belleza.

Muchos de los faroles y carrozas monumentales fueron diseñados por el arquitecto Ricardo Magdalena y realizados en los talleres del maestro artesano León Quintana.

Entre las piezas más destacadas por su belleza y simbolismo se encuentran la carroza de la Hispanidad, que evoca los vínculos con América y recuerda a la Virgen del Pilar como Patrona de la Hispanidad; la del Templo del Pilar, y la de los Santuarios Marianos.

Las carrozas del Rosario de Cristal pueden contemplarse durante todo el año en el Museo del Rosario de Cristal, ubicado en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, donde constituyen un valioso recurso devocional y cultural abierto al público.