Venden una casa rural de 180 m2 en una finca cerca de Zaragoza: por 73.000 euros y con tres habitaciones

Para muchos vivir a 15 minutos de Zaragoza y trabajar en la capital aragonesa es compatible.

Basta con buscar en los municipios próximos para encontrar opciones residenciales que permiten disfrutar de un entorno más tranquilo sin alejarse demasiado de la ciudad.

Es el caso de esta finca rústica situada en Garrapinillos, a unos 15 minutos de Zaragoza, que está a la venta por 73.000 euros.

Según el anuncio publicado en Idealista, la propiedad se encuentra en el Club Camping Bohalar y cuenta con una parcela de 180 metros cuadrados, totalmente equipada y lista para entrar a vivir.

La parcela está distribuida en tres zonas, con posibilidad de adaptarlas al gusto de sus futuros propietarios.

La vivienda principal es una casa móvil espaciosa y luminosa, equipada con aire acondicionado.

Venta finca rural en Club Camping Bohalar Idealista

Dispone de tres habitaciones, una de ellas con cama nido y las otras dos con cama de matrimonio, un baño con ducha y una cocina equipada con lavadora.

En la zona exterior, la propiedad cuenta con un salón prefabricado equipado con sofá chaise longue convertible en cama, televisión y mesa para comer.

Asimismo, el exterior dispone de una cocina exterior con lavavajillas, un trastero para guardar enseres y un baño exterior con bañera.

El espacio se completa con un jardín privado con césped artificial y un amplio porche. Este último cuenta con una barbacoa de obra, ideal para reuniones de fin de semana, y un cenador con mesa de piedra.

Buenos servicios

Uno de los atractivos de esta propiedad es su ubicación dentro del Camping Bohalar, cuenta con diferentes servicios e instalaciones para disfrutar del tiempo libre sin salir del recinto. Entre ellos se encuentran un bar-restaurante, una tienda de alimentación, un parque, tres piscinas con socorrista, un campo de fútbol y una granja escuela.

Venta finca rural en Club Camping Bohalar Idealista

Esta inmueble puede resultar interesante para jóvenes que buscan su primera vivienda, parejas o vecinos del municipio que desean cambiar a un entorno más rústico sin abandonar la cercanía con la gran ciudad.

Con un precio de venta de 73.000 euros y a unos 15 minutos de Zaragoza, esta vivienda situada en Garrapinillos se presenta como una alternativa para quienes buscan un espacio equipado, con zonas exteriores y servicios compartidos.

Tal y como destaca el anuncio de Idealista, "Esta lista para entrar a disfrutar ya mismo".