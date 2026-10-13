Oferentes de Canarias, este martes en Zaragoza. E. E.

La Ofrenda de Frutos reúne a más de 3.700 participantes por una buena causa: "Es una de las tradiciones más bonitas"

La Ofrenda de Frutos ha reunido este martes a más de 3.700 participantes en Zaragoza.

Detrás de este acto hay muchas horas de trabajo, esfuerzo y dedicación para mantener viva una de las tradiciones más arraigadas de las fiestas.

Si algo caracteriza a la Ofrenda de Frutos es la combinación de belleza, tradición y solidaridad. Las distintas casas regionales participan en este acto luciendo sus trajes típicos y aportando productos de sus tierras, al ritmo de canciones que llenan de color y alegría las calles de Zaragoza.

Los alimentos entregados durante la celebración se destinan posteriormente a distintas entidades sociales, que los distribuyen entre las personas más necesitadas.

De este modo, esta tradición tan arraigada en las Fiestas del Pilar se convierte, año tras año, en una muestra de generosidad y compromiso con quienes más lo necesitan.

La alcaldesa, Natalia Chueca, ha destacado que, con esta Ofrenda, no solo están representadas las Casas Regionales, sino que la tradición se ha abierto a otros ciudadanos, con especial presencia de los barrios.

La iniciativa comenzó el año pasado y se consolida este 2026 "con un grandísimo éxito".

"Repartir los frutos hará que las personas que más lo necesitan puedan celebrar las Fiestas como se merecen. Es una tradición muy bonita", apuntaba.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.