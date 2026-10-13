La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, junto a la Virgen del Pilar. Fiestas 2026. Daniel Marcos

Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza: "Si la lluvia lo permite, el manto de flores de la Virgen se quedará todas las fiestas"

Las Fiestas del Pilar empezaron este fin de semana por todo lo alto.

Al multitudinario pregón, le siguió la Ofrenda de Flores de récord, y durante toda esta semana, hasta el domingo 18 habrá jotas, cabezudos, ferias y actividades.

En otras ocasiones las fiestas terminaban uno o dos días después del 12 de octubre, y la estructura de la plaza comenzaba a retirarse rápidamente.

Este 2026 la cosa cambia: "El objetivo es que acabe las fiestas el manto de la Virgen. Vamos a ver también si el tiempo lo permite", ha comentado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

Si llueve las flores se pudren y entonces tienen mal olor y por lo tanto "hay que quitarlas antes como sucedió el año pasado".

La Virgen del Pilar con los ramos de flores de la Ofrenda. Ayuntamiento de Zaragoza.

"Si no hay lluvias, la idea es que aunque se queden un poquito secas, podamos acabar las fiestas con las flores", ha insistido la alcaldesa.

Las Fiestas del Pilar 2026 han empezado con la Ofrenda. Según datos del Ayuntamiento, el último ramo se depositó a las 23.56 tras más de 17 horas de devoción. En total, 410.000 asistentes y 134.000 oferentes para una Ofrenda que sacó la mejor cara de la ciudad.

Contar con la estampa del manto de la Virgen de flores en la plaza del Pilar, es una delicia, y muy atractivo para turistas y vecinos que vengan a la ciudad durante esta semana.

"Lo bonito es que todas las fiestas del Pilar los zaragozanos y quienes nos visiten, van a poder ver la estructura con todas las flores y con ese récord que tuvimos ayer para venir a hacerse fotos y a venerar a nuestra patrona la Virgen del Pilar", ha explicado Chueca.

En otras ocasiones, la rapidez en retirar las flores y la estructura ha contrariado a los oferentes, pues al terminarse las fiestas se quita de la plaza la Virgen y su Manto, lo que imposibilita disfrutar de unos días más de esa muestra popular de cariño a la Virgen.

Ofrenda de Flores

La Ofrenda de Flores a la Virgen recorrió este lunes 12 de octubre, desde primera hora, el centro de la capital aragonesa en una jornada multitudinaria.

Según los primeros datos del Ayuntamiento, el último ramo se depositó a las 23.56 tras más de 17 horas de devoción.

Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar, 2026. Daniel Marcos.

A las 6.30 horas comenzaron a partir hacia la plaza del Pilar los primeros grupos. En cuestión de dos horas y media habían pasado 177 grupos ante la imagen de la Virgen y a las 10.45 ya eran más de 250.

A las 13:30 horas eran un total de 36.000 oferentes los que ya han depositado sus flores a los pies de la Virgen.

Pero, además, contando con el público la plaza del Pilar ha registrado ya más de 219.000 personas desde las 5 de la mañana, tras la Misa de Infantes en la Basílica del Pilar.

La Cruz de Lorena, realizada con claveles rojos, se colocó a las 10.30 sobre el manto rojo que este año viste a nuestra Virgen del Pilar.

Los Bomberos de Zaragoza, pregoneros de las Fiestas, volvieron a ondear la bandera al ritmo de la colla.

Lo hicieron ante la mirada de miles de zaragozanos que entregaban sus flores a la Virgen del Pilar. "Es un orgullo y un día para enmarcar", aseguraban desde el cuerpo.