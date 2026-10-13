Las Fiestas del Pilar superan los 1,6 millones de participaciones en sus primeros cuatro días con una Ofrenda de Flores de récord

Las Fiestas del Pilar han cerrado su primer fin de semana con 1,6 millones de participantes y una Ofrenda de Flores de récord.

La devoción ha pulverizado la marca de 2025. Entonces hubo 112.000 oferentes y esta vez han sido 134.000.

"Gracias a todos los cambios que se hicieron fue muchísimo más ágil y pudo finalizar unos minutos antes de medianoche", comentaba la alcaldesa, Natalia Chueca.

Las cuatro primeras jornadas han estado marcadas por el buen tiempo, la gran afluencia de público y el desarrollo de los actos sin incidentes relevantes.

Sumando todos los actos se ha registrado un multitudinario día 12 de octubre, con 742.561 participaciones y la Ofrenda de Flores como principal protagonista.

La Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar, explican desde el Ayuntamiento, ha reunido 544.530 participaciones, con 134.116 oferentes y 410.414 personas de público en la plaza a lo largo de la jornada.

La celebración volvió a expresar el vínculo de Zaragoza con su patrona y la fuerza de una tradición que reúne a distintas generaciones y procedencias en torno a las flores, la indumentaria y la devoción.

La jornada comenzó de madrugada con el Rosario de la Aurora, que congregó a 5.000 personas. En conjunto, los actos tradicionales del día sumaron 549.530 asistencias. La Ofrenda de Flores fue el acto más multitudinario, mientras que los actos del pregón reunieron a 198.700 asistencias, entre el desfile, la lectura, las retransmisiones y el pregón de Interpeñas.

El escenario Ámbar Fuente de Goya ha acumulado desde el día 9 de octubre 99.000 asistentes, con los conciertos de Antonio Orozco y Dani Fernández y la actuación de los ganadores de los certámenes de jota; Espacio Zity ha sumado 105.000, y Estación del Norte ha congregado a 16.100.

La gran afluencia se ha extendido al Recinto Ferial de Valdespartera, con 240.800 visitas, las Food Trucks del Parque de San Pablo, con 102.100, y el Mercado de Otoño, con 29.000. La programación infantil ha registrado 101.134 asistencias, entre ellas 65.500 en Río y Juego, y la Subida de la Virgen ha congregado a 18.200 personas, en uno de los momentos más emotivos de estas primeras jornadas.

El sistema de seguridad y las cámaras de conteo de la plaza del Pilar han registrado 1.243.286 accesos durante el puente, una cifra que refleja el intenso y constante movimiento de público en el corazón de las fiestas. Este registro de entradas ha puesto de manifiesto la gran afluencia a la plaza a lo largo de las jornadas, tanto para disfrutar de los actos programados como para compartir el ambiente festivo.

La notable presencia de visitantes de fuera de Zaragoza se ha reflejado en la ocupación de los alojamientos: los hoteles han alcanzado entre el 95% y el 100% durante el puente, mientras que los apartamentos turísticos y el camping han registrado un 100% de ocupación.

12 de octubre

El escenario Ámbar Fuente de Goya reunió a 9.000 personas entre la actuación de los ganadores del XL Certamen Oficial Benjamín, Infantil y Juvenil y del CXL Certamen Oficial de Jota Aragonesa y el festival folclórico de la Federación de Casas Regionales y Provinciales en Aragón.

La música en directo continuó en los grandes recintos. Ana Mena y Marina Reche congregaron a 21.000 personas en Espacio Zity, mientras que Camela reunió a 8.000 asistentes en el Pabellón Príncipe Felipe. En Estación del Norte, Screamin’ Cheetah Wheelies y Direi contaron con 2.300 asistentes, y Teenage Fanclub y Carasueño reunieron a 1.700 en el Jardín de Invierno.

El Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor sumó 1.392 espectadores con This Is Michael, homenaje a Michael Jackson, en la Sala Mozart. Por su parte, «Zaragozando», dentro de El Pilar con Nuestros Mayores, congregó a 1.320 personas en sus dos funciones en la Sala Multiusos. La Unión Musical Torrero reunió a otras 250 personas en la cúpula geodésica del Parque La Granja.

Mientras, la programación infantil ha registrado 32.430 asistencias, con Río y Juego como principal punto de encuentro familiar, con 26.500 visitas en el Frente Fluvial Expo. El Parque de las Marionetas ha recibido a 3.200 personas en el Parque José Antonio Labordeta y Las Tribus del Parque ha contado con 700 participantes. Las propuestas infantiles también han llegado a los barrios.

El León Garganchón ha reunido a 1.127 participantes en Santa Isabel, mientras que el Tragachicos ha contado con 903 en San José. El Recinto Ferial de Valdespartera ha recibido 50.800 visitas, las Food Trucks del Parque de San Pablo han registrado 26.000 y el Mercado de Otoño de la plaza Aragón ha contado con 7.000. En Valdespartera, la Feria de la Cerveza Oktoberfest ha reunido a 1.500 personas y el III Festival Internacional de Circo de Zaragoza ha sumado 1.825 asistentes.

Las artes escénicas al aire libre han reunido a 920 personas, con 740 asistentes a Fisgoneo, de la compañía De Tal Palo, en Delicias de Circo, y 180 a Versus, de la compañía Passabarret, en Humor en Xior. El espectáculo Agua, Luz y Sonido ha congregado a 1.800 personas en las fuentes del Parque José Antonio Labordeta.