Primera convocatoria de la huelga indefinida de limpieza en Zaragoza, este martes. E.E Zaragoza

Desconvocan la huelga de limpieza en Zaragoza pero habrá paros en noviembre durante las elecciones

Los servicios de limpieza de Zaragoza desconvocan la huelga. Pero no porque se haya llegado a un acuerdo, sino porque consideran que con el 96% de servicios mínimos su protesta pasa desapercibida.

La decisión ha sido tomada en asamblea "tras constatar que la vulneración del derecho constitucional de huelga, neutraliza la protesta e imposibilita dar visibilidad de forma efectiva a sus reivindicaciones laborales".

CGT y CCOO han anunciado que publicarán próximamente un nuevo calendario de huelga que se traslada al mes de noviembre.

La decisión ya ha sido comunicada a la empresa, que acudirá este martes a las 12.00 a otra reunión negociadora del convenio en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA).

La huelga comenzó el pasado 6 de octubre, pero durante las Fiestas del Pilar hay un servicio mínimo que se debe cumplir, por lo que la plantilla ha decidido cambiar de estrategia.

Para la alcaldesa, Natalia Chueca, que los sindicatos hayan desconvocado y sigan negociando hasta cerrar el convenio colectivo es “una buena noticia”.

“Estos días se ha seguido trabajando y las negociaciones entre comité y empresa siguen avanzando”, explicaba.

De todas formas, aunque por el momento se haya desconvocado la huelga, el conflicto continúa.

La plantilla ha comenzado a plantear y debatir nuevas jornadas de protesta y movilizaciones masivas que coincidirán de forma directa con el periodo de campaña electoral de noviembre, buscando elevar la presión tanto sobre la multinacional FCC como sobre el gobierno municipal.

Hasta cerrar el calendario definitivo anuncian una nueva concentración este jueves, 15 de octubre, por la tarde de 17:30 a 19:30 en plaza de España.

Según informan los sindicatos, esta decisión se ha tomado "ante la ruptura unilateral de las negociaciones por parte de la empresa y la imposibilidad de ejercer el derecho constitucional de huelga".

Asimismo, los sindicatos han criticado con dureza la postura de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y de la consejera de Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, acusando al Gobierno municipal "de alinearse de forma sistemática con los intereses de la multinacional frente a los derechos de las personas trabajadoras y vecinas de Zaragoza".