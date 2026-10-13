Chueca se ve "avalada" por las encuestas y CHA confía en que la izquierda reaccione para no perder miles de votos en mayo

El PP cree que los resultados de la última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, que da a Natalia Chueca entre 16 y 17 concejales si se celebrasen hoy elecciones, son "un aval" a la estrategia de ciudad de la alcaldesa.

El concejal Víctor Serrano se muestra "satisfecho" de que los vecinos de Zaragoza valoren positivamente lo que se ha hecho en estos últimos años y asegura que la prioridad es seguir trabajando para terminar "con éxito" todos los proyectos.

Es decir, acabar en tiempo y forma "para que los zaragozanos puedan seguir sintiéndose orgullosos de su ciudad".

"Lo que nos dicen las encuestas es que se está haciendo un buen trabajo, y vamos a seguir trabajando hasta el último día", prometía.

La encuesta estima que el PSOE conseguiría entre 8 y 9 concejales. No solo no aprovecharía el incremento de ediles en juego por el aumento de la población sino que bajaría respecto a los 10 que tiene en la actualidad.

Su portavoz, Lola Ranera, asegura que no van a distraerse con encuestas, ya que, como suele decirse en estos casos, la mejor encuesta "es la que se hace en las urnas".

En su opinión, ni en el 23-M ni en el cercano 29-N hay que dar nada por decidido.

"Zaragoza tiene importantes retos y nuestra prioridad es estar en la calle, escuchar a los vecinos y ofrecer soluciones a sus problemas reales. Esos problemas que Chueca no ve: la movilidad, la suciedad, o la falta de vivienda", explica.

Según cuenta, en estas elecciones el PSOE tiene mucho que defender, como "los derechos, los servicios públicos, la igualdad y los avances sociales que tanto esfuerzo ha costado conquistar".

"Haremos todo lo que esté en nuestras manos para garantizar una vivienda digna a los jóvenes y no tan jóvenes de nuestra ciudad y nuestro país. En estas elecciones la disyuntiva es: o derechos o recortes", expone.

A este respecto, subraya que el trabajo se demuestra cada día, barrio a barrio, con propuestas, compromiso y cercanía. "Las encuestas pueden marcar una tendencia, pero el verdadero objetivo es ganarnos la confianza de la ciudadanía", agrega Ranera, que podría no repetir como candidata.

De cara a los próximos meses, los socialistas incidirán en la necesidad de recuperar las ciudades para la gente y mantener un gobierno progresista que ha llevado este país "a las mayores cifras de empleo y crecimiento". "Solo tenemos que recordar lo que sucedió en 2023 con las encuestas. Nosotros, a trabajar, trabajar y trabajar", explicaba.

Como tercera fuerza se situaría Vox. Si Chueca obtuviese 17 concejales gobernaría con mayoría absoluta, pero si se quedase en 16 necesitaría el apoyo de los de Abascal, ya sea externo o mediante un Gobierno de coalición como el del Gobierno de Aragón.

La encuesta de SocioMétrica estima que conseguirán de 4 a 5 escaños. La formación crecería, pero no al ritmo que lo hizo el pasado 8-F Alejandro Nolasco, cuando duplicó su representación en las Cortes.

Para la portavoz municipal, Eva Torres, el sondeo confirma que "Vox va al alza" en las instituciones. "Los concejales lo sentimos en la calle y cuando visitamos los distintos distritos y barrios rurales de la ciudad. Mucha gente nos traslada su apoyo y sus preocupaciones diarias", dice.

Con todo, asegura que su foco va a seguir estando "en el zaragozano"; en seguir trabajando y utilizando su influencia para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos en la medida de lo posible.

"No queremos atascarnos pensando en encuestas. Vamos a seguir trabajando hasta el último momento", subraya.

El análisis augura la desaparición de Zaragoza en Común (ZEC) del salón de plenos.

Esto lleva a su portavoz, Elena Tomás, a alertar "del avance de la extrema derecha" y a reclamar una izquierda unida con un proyecto alternativo para Zaragoza.

Para ella, el pronóstico no deja de ser "una fotografía de un momento concreto".

A su juicio, el debate político debe ir más allá de las previsiones sobre el reparto de concejales y abordar cuestiones como el acceso a la vivienda. En este sentido, cuestiona las políticas aplicadas desde la crisis de 2008, a las que responsabiliza de la actual situación de "alquileres imposibles, desahucios, familias expulsadas de sus barrios y generaciones enteras que no pueden acceder a una vivienda digna".

Por ello, exige un cambio de modelo que deje de tratar la vivienda como un negocio y la sitúe como un derecho fundamental.

La edil también defiende la continuidad de la formación en el Ayuntamiento y reivindica su labor de oposición y fiscalización al Gobierno de Natalia Chueca.

Según señala, el trabajo de la formación "ha conseguido en numerosas ocasiones que el Ejecutivo municipal rectifique decisiones en beneficio de la ciudadanía, una labor que considera política útil, aunque no siempre tenga repercusión pública".

Ante el complicadísimo escenario electoral que dibujan las encuestas, Tomás apela a la responsabilidad de las fuerzas progresistas para construir una alternativa "fuerte y unida" que permita "disputar a la derecha el modelo de ciudad".

No obstante, según advierte, esa unidad no puede limitarse a una operación aritmética ni al reparto de concejales, sino que debe sustentarse en un proyecto político compartido, capaz de recuperar la ilusión ciudadana y transformar las políticas que han conducido a la situación actual.

"Lo importante no es lo que pronostican las encuestas, sino lo que seamos capaces de construir juntas para cambiar Zaragoza y mejorar la vida de la gente", remarcaba.

"Momento dulce" de CHA

La gran 'sorpresa' de la encuesta es la vuelta de CHA al salón de plenos tras años sin representación.

Su candidato, Chuaquín Bernal, no oculta que es un "momento dulce" para la formación nacionalista.

"Pero para la sociedad es agridulce, ya que la derecha y la ultraderecha siguen campando a sus anchas", lamenta.

Su labor en los meses que restan hasta los comicios se va a centrar en defender el aragonesismo y "los servicios públicos de calidad".

La única 'encuesta' de la que él se fía es la de pasado 8 de febrero, cuando CHA duplicó su representación en el Parlamento autonómico.

"Yo creo en el esfuerzo, y puedo asegurar que las personas que votaron a CHA en 2023 no se van a quedar huérfanas. Queremos que haya una alternativa seria y viable al actual Gobierno del PP", completa.

También carga contra el "derroche" y la forma de "dilapidar dinero público" de Natalia Chueca.

"Vamos a ser generosos"

Si CHA, Podemos y Zaragoza en Común concurriesen por separado al 23-M podrían perderse miles de votos a la izquierda del PSOE al quedarse estos dos últimos partidos por debajo de la barrera del 5% que exige la ley electoral para entrar al Ayuntamiento de Zaragoza.

Bernal cree que lo bueno de las próximas elecciones generales es que están bastante alejadas de las municipales, lo que hará que en mayo "se hable de lo que importa a los zaragozanos". "Eso para nosotros es clave", reconoce.

La formación hizo una llamada a la unidad a través de su presidente, Jorge Pueyo, sin que por el momento se haya conocido ningún acuerdo.

"Estamos hablando con todos los partidos. En esta ciudad nos conocemos todos y tenemos contactos habituales. Nosotros vamos a ser generosos, pero también vamos a pedir generosidad al resto. Bajo las siglas de CHA se puede construir una alternativa amplia, y en eso nos vamos a mover", avanzaba Bernal.