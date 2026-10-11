Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza: "Como no somos independentistas ni vascos, Sánchez nos ha dado portazo"

Natalia Chueca (Zaragoza, 1976) afronta la recta final de su primer mandato como alcaldesa con las encuestas a favor y la mirada puesta en los presupuestos para 2027. Considera que el adelanto electoral no le pasará factura en las municipales y cree que de las urnas saldrá "un Gobierno de España responsable".

En su entrevista a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, confirma que presentará las cuentas entre finales de octubre y principios de noviembre, una tramitación para la que espera volver a contar con el apoyo de Vox. Y, pese a no haber cerrado los compromisos pendientes con los de Abascal, afirma que llegará a tiempo y que su equipo de Gobierno "ha cumplido" lo pactado.

Sobre el Mundial de 2030, cree que hay que esperar a tener "un Gobierno central que defienda el país" porque, dice, "lo lógico es que la final sea en el país que ha organizado el evento junto con la FIFA".

¿Qué se juega Zaragoza en estas elecciones generales?

Es un tema de responsabilidad nacional. Nos jugamos mucho todos los españoles y los zaragozanos.

Yo lo primero que le pido a un presidente del Gobierno de España es que defienda a los españoles.

Pero venimos de un Gobierno que ha cuestionado a los jueces, de una corrupción tanto en el Ejecutivo como en el propio partido con un exministro en la cárcel y de pactos que han roto la igualdad entre los españoles para favorecer a los socios de Sánchez.

El 29-N nos jugamos seguir con el sanchismo, que nos ha llevado a la degradación institucional más importante desde 1978, o poder tener un cambio para volver a un sistema democrático y reconstruir el respeto a las instituciones, a los servicios públicos, que han empeorado tras una legislatura sin ni siquiera presupuestos, y a la Justicia.

En definitiva, construir un país que dé esperanza e ilusión a los jóvenes, donde el acceso a la vivienda no sea el problema que es ahora mismo.

Ahora, precisamente, toca hacer balance. ¿Ha sido Zaragoza bien tratada por Sánchez?

No, claro que no. Nosotros no somos socios independentistas ni estamos en el País Vasco y, por tanto, a Zaragoza le ha llegado cero por parte del PSOE.

Mientras hemos visto cómo vía BOE se daban subvenciones directas a otras comunidades, como los 20 millones al año a asociaciones culturales de Barcelona o a proyectos en museos de Tarragona, a Aragón y Zaragoza no ha llegado absolutamente nada.

Ni siquiera cuestiones que deberían haberse abordado y que he solicitado varias veces, como la depuradora de agua que necesitaremos renovar en los próximos años. A nosotros nos han dado un portazo cada vez que hemos ido a pedir ayuda o colaboración.

Zaragoza es la cuarta ciudad de España y hay proyectos estratégicos en los que tiene que haber financiación local, autonómica y estatal. Lo que no puede ser es que a Zaragoza no se aporten los fondos estatales que a otras ciudades sí.

Ahora vienen las generales, pero usted será la siguiente, ¿le perjudica ir detrás de Sánchez? ¿Puede encontrarse con un PSOE más fuerte?

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y detrás un cuadro de Agustina de Aragón. Julen Vicente Zaragoza

Ahora mismo, en el PSOE de Zaragoza no hay nada. Por no haber no hay ni candidato, mientras que el resto de grupos más o menos ya van dibujando sus partidos políticos.

Tampoco hemos tenido ninguna propuesta en estos años de mandato, simplemente 'no' a todo y bloqueo. Por tanto, frente a la nada absoluta que hay ahora mismo, veremos lo que hay en unos meses.

Lo importante ahora mismo es echar a Sánchez. Está arrasando el país, está destrozando el presente y futuro de España y los españoles.

Independientemente de que a mí me vaya mejor o peor la convocatoria antes o después, la prioridad debe ser esa.

Ahora es el momento de la responsabilidad. Estábamos en un Gobierno producto de la suma de partidos que perdieron y rompieron todos sus principios y con una ley de amnistía que habían dicho que no apoyarían.

Por eso, es muy importante que los españoles piensen si quieren más de lo mismo o quieren cambio.

Tras el 29-N iremos a las municipales, pero al menos tendremos un Gobierno de España democrático y responsable.

"Lo importante ahora mismo es echar a Sánchez. Está arrasando el país y destrozando el presente y futuro de España y los españoles"

Entre los nombres que se rumorean como su posible rival en el PSOE, ¿preferiría enfrentarse al delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, o a la actual portavoz, Lola Ranera?

La verdad es que me da un poco igual. Es una decisión que tienen que tomar los militantes socialistas y, por tanto, que elijan al mejor.

A Lola Ranera ya la conocemos, sabemos lo que hay y cuál es su hoja de servicios, y el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, es un sanchista más.

Cualquiera de los dos son lacayos de Sánchez y van a hacer lo que les diga. No van a defender Zaragoza ni a los ciudadanos, sino que van a estar al servicio de su secretario general.

Ninguna de las dos opciones es buena para los zaragozanos.

Hablando de Beltrán. ¿Le ha pagado ya la factura por los costes extra de la regularización masiva de inmigrantes?

No, de momento no nos ha pagado nada todavía.

Cuéntenos qué lleva en mente con sus listas… ¿Repetirán todos los concejales o habrá bajas?

Queda mucho camino hasta que nos pongamos a hacer las listas. Lo importante es llegar a las elecciones de mayo con el compromiso con los zaragozanos cumplido. Ese es mi objetivo, estamos en el camino y llevamos un porcentaje muy alto del programa ejecutado. Vamos a seguir trabajando hasta el último día.

Tiene pendiente aprobar los presupuestos con Vox. Ya parecía difícil. ¿Nos vamos olvidando?

No lo creo. Nosotros tenemos que plantear que Zaragoza necesita tener un nuevo presupuesto, como todos los años, y hay que seguir trabajando para ello.

El contexto de las elecciones generales se abre ahora y acabará el 29 de noviembre, pero yo estoy ya trabajando para el 2027. No puedo tener la mirada corta, tengo que pensar a medio plazo y en lo que es bueno para Zaragoza.

Confío en que el resto de partidos políticos, sobre todo Vox, tenga la responsabilidad de darnos su apoyo como lo ha hecho el resto de ejercicios.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en su despacho en el Ayuntamiento. Julen Vicente Zaragoza

¿Qué pasa con la Zona de Bajas Emisiones? ¿Hay posibilidad de bajar de los 20 días de multas como exige Vox para apoyar las cuentas de 2027?

Desde el Gobierno municipal se ha trabajado con los servicios técnicos, tanto jurídicos como de movilidad, para buscar una respuesta a mi compromiso con Vox, que era eliminar todo lo posible las sanciones de la Zona de Bajas Emisiones sin poner en riesgo las ayudas al transporte.

Este es el proyecto que se ha planteado, en el que se ha trabajado muy intensamente y con el que los técnicos del Ayuntamiento están cómodos.

Con esta propuesta cumplimos los dos objetivos. Por tanto, hay que confiar en ellos. No me quiero arriesgar a perder esas ayudas.

Ahora bien, si hay un cambio de Gobierno el 29 de noviembre y se cambian tanto los criterios de las ayudas como la propia ley de la Zona de Bajas Emisiones estaría totalmente resuelto este asunto.

¿Cómo están ahora mismo las negociaciones? Si se retrasan mucho más, al 1 de enero no llegan…

Cuando me comprometí con la portavoz, Eva Torres, igual que todos los años me he comprometido con Julio Calvo (exlíder del partido en Zaragoza), lo he hecho para cumplir.

Yo no soy como Pedro Sánchez. Mi idea ha sido siempre que, si nos damos las manos y llegamos a un acuerdo, es para cumplirlo. Y en eso hemos trabajado; he pedido a todo mi equipo que trabajase con ese objetivo.

Creo que no habrá ningún problema en seguir para adelante, porque vamos a cumplir. Siempre lo hemos hecho y este año no vamos a dejar de hacerlo.

Sobre la reducción de la estructura municipal pactada con Vox, ¿por dónde se va a empezar?

Hay varias opciones alternativas y no hay una decisión tomada. Lo importante es desbloquear la Zona de Bajas Emisiones y después elegiremos entre dos o tres opciones que tenemos para reducir el número de sociedades y patronatos. Tomaremos la que sea más fácil de ejecutar en este momento de la legislatura. Quedan pocos meses y tiene que ser lo más sencillo posible.

Entonces, ¿presentará pronto los presupuestos del 2027?

Vamos a intentar que sea a finales de este mes o principios de noviembre. Ese es el objetivo con el que estamos trabajando.

Como he dicho otras veces, me gustaría tramitarlos dentro de este año 2026. Es verdad que los tiempos pueden variar un poco con el adelanto electoral, pero vamos a intentar que sea lo mínimo posible.

En unos meses dejará de ser alcaldesa y se convertirá en candidata. ¿Cómo le gustaría que fueran recordados estos cuatro años?

Como años de transformación, inversión, dinamismo, generación de oportunidades y de apertura de Zaragoza al mundo. Hemos logrado que sea más reconocida que antes.

Tiene la ciudad medio levantada, se va a hartar de cortar cintas…

Bueno, yo no hago las obras y las reformas para cortar cintas, eso es algo puntual de un día. Las hago porque los zaragozanos las necesitan. Los vecinos llevaban muchos años, diría décadas, reclamando esas reformas de sus calles y avenidas y ningún gobierno anterior lo hizo.

En la parálisis de los años de izquierdas en esta ciudad no se invertía absolutamente nada. No se renovaban las tuberías, no se asfaltaban las calles, no se podaban ni siquiera los árboles, ni, por supuesto, se sustituían todos los que se caían y dejaban alcorques vacíos en la ciudad.

Ya empezamos en la pasada legislatura, pero con una situación económica muy complicada, porque nos encontramos la ciudad más endeudada de España. Y, además, con un parón por la pandemia de año y medio.

Por lo tanto, ha sido en este año donde la inercia del PP ha podido acelerarse. Hemos pasado de esa ciudad destrozada que nos encontramos a la que estamos reconstruyendo, poniendo en el mapa y sacando orgullo de ella.

"Yo no hago las obras para cortar cintas. Las hago porque los zaragozanos las necesitan"

Zaragoza llega a las Fiestas del Pilar huelga de limpieza y en nada viene una de los trabajadores del tranvía…

Hasta la fecha no habíamos tenido huelgas en las contratas, lo cual era una muy buena noticia, pero también algo extraño para lo que viene siendo habitual en la ciudad de Zaragoza.

Confío en que los sindicatos sean capaces de llegar a un acuerdo, pacten un buen convenio colectivo y puedan disolver la huelga de limpieza. Los zaragozanos no tienen por qué ser los paganos de estas negociaciones.

No puede ser que traten de mejorar sus condiciones salariales a su costa. Por tanto, desde aquí hago una llamada a la responsabilidad.

¿Llegará la Nueva Romareda en plazo? Parece que queda mucho por hacer...

Bueno, al Mundial llegaremos. Yo creo que lo importante es que sigamos avanzando al ritmo que lo estamos haciendo, es una obra muy compleja.

Llevamos ya un año y pico de obras. Hemos avanzado mucho, pero queda todavía mucho trabajo por hacer hasta que finalice.

Estoy convencida de que estará finalizada en la temporada 2027-2028. Es una de las obras más importantes que hemos hecho, está en muy buenas manos y está siendo estrictamente controlada para evitar y minimizar retrasos.

¿Se plantará Zaragoza y saldrá de la candidatura del Mundial 2030 si Marruecos se lleva la final?

Hay que esperar al 29 de noviembre y a que tengamos un Gobierno que defienda España. Lo lógico es que la final del Mundial sea en el país que lo ha organizado junto con FIFA y que, por lo tanto, sea en Madrid.

¿Y si no lo es?

Ya veremos cuando pase eso. Pero yo creo que Zaragoza está haciendo un gran esfuerzo para tener el Mundial y en lo que hay que confiar es en que pueda celebrarse en España, en Zaragoza y, por supuesto, en que la final sea aquí.

Eso es a lo que tenemos que aspirar todos y tenemos que ir todos a una.

Siguen sin aclarar cuáles van a ser los usos terciarios. ¿Les da miedo abrir ese melón?

No, lo que sucede es que tenemos que aclarar con FIFA si vamos a poder utilizar los usos terciarios durante o antes del Mundial, porque no nos lo han aclarado. Es una consulta que lanzamos antes del verano. A finales de noviembre vendrán a Zaragoza y esperamos que nos lo aclare.

No tendría mucho sentido licitarlos si no vamos a poder utilizarlos antes del Mundial, porque los usos, las necesidades, los costes y el precio pueden cambiar mucho. Entonces, estamos pendientes de esa respuesta para hacer una cosa u otra.

"Tenemos que aclarar con FIFA si vamos a poder utilizar los usos terciarios del Ibercaja Romareda durante o antes del Mundial"

¿Y ahí al final qué hacemos?

Lo que más convenga a la ciudad y lo que más rentable sea para la sociedad.

Habrá distintas opciones. Puede ser una residencia, puede ser hotel, puede ser formación… puede tener muchos usos ese espacio.

Imagino que como alcaldesa tendrá ya algo en mente...

Pero es que no es una cuestión política cerrada que diga yo ‘esto quiero’. Creo que lo importante es tener un abanico de posibilidades que sean buenas para la ciudad y, dentro de estas, escoger la que más convenga o la que mejor oferta presente en el mercado.

Yo soy muy liberal. Obviamente, no voy a decir 'tiene que ser esto porque lo digo yo', sino que al final el mercado es el que pondrá la decisión final.

Otro de los grandes proyectos es la Ciudad del Cine de Giesa, el llamado Distrito 7. ¿Cómo es la relación con los mexicanos? ¿Cuándo les veremos por aquí y qué tipo de cine se va a hacer desde Zaragoza? ¿Serán series, telenovelas, películas, anuncios…?

Todo. Lo bueno es que tenemos un concesionario con una gran experiencia internacional y que ha trabajado tanto en México como en Estados Unidos durante más de 27 años.

Tiene un abanico de posibilidades y de contactos para comercializar los platós muy amplio y va a traer producciones internacionales a la ciudad de Zaragoza. Va a permitir que se graben series, películas, reportajes, publirreportajes, spots de publicidad, programas de televisión... Y esto, sin competir con otros espacios.

Va a enriquecer la ciudad. El objetivo es que nuestros platós estén llenos los 365 días del año y que a finales de enero o principios de febrero estén ya operativos.

¿Cómo van el resto de patas? Entiendo que no tardarán mucho en sacar las licitaciones…¿Mantienen el diálogo abierto con Grupo San Valero?

Estamos trabajando en la licitación de los pliegos de la formación y la hostelería.

También se está trabajando en la contratación del gestor municipal que va a coordinar a todas las áreas de Distrito 7 para que se empiece con la programación cultural y de la filmoteca que se va a hacer allí.

Además, se está trabajando con las startups y todas las empresas que se van a instalar allí para dar servicios complementarios a la producción.

Desde el área de Economía han cogido las riendas del proyecto y están trabajando en lo que es la siguiente parte: la gestión.

La construcción y rehabilitación del edificio que acabará en octubre o noviembre y después vendrá todo lo demás.

Respecto al Parque de Atracciones, ¿es optimista?

Se ha retrasado porque, obviamente, uno de los socios, que a su vez era el concesionario anterior, entró en concurso de acreedores.

Ha llevado un tiempo que se pongan de acuerdo, pero en breve podrán presentar el nuevo proyecto y comenzarán con las inversiones.

Esto nos ha demorado tres meses, pero confío en que se puedan recuperar después el trabajo. La empresa es la primera interesada en empezar a gestionar el espacio cuanto antes.

Ahora tiene que correr, pero el proyecto es ambicioso. Ya no será un parque decadente como el que teníamos, sino que podrá mantener algunas de las atracciones que puedan ser interesantes para el público actual y complementar con otras para que sea atractivo para los niños del siglo XXI.

¿Le van a buscar un hermano mayor al príncipe Felipe para hacer conciertos? ¿Qué ubicaciones barajan?

Son cosas distintas. El Príncipe Felipe es un pabellón polideportivo que tiene 30 años y donde principalmente se juega al baloncesto y se celebran conciertos.

La sociedad, en general, demanda más ocio, espectáculos y conciertos y Zaragoza, como cuarta ciudad de España que vive un momento vibrante de oportunidades, necesita un recinto cubierto para tener una programación permanente durante todo el año.

En esta primera legislatura no ha podido ser, pero confío, como voy a seguir siendo alcaldesa, en llevarlo a cabo en la siguiente.

Todavía hay que valorar distintas alternativas de ubicación, no hay un espacio definido. Cada uno tiene sus pros y sus contras.

Donde quería ubicarlo inicialmente se quedaba pequeño para el aforo que se quería construir, pero tenemos claro que Zaragoza tiene que tener un ocio y una cultura a la altura.

¿Qué planes hay para el estadio modular más allá de esta temporada?

El estadio modular se va a quedar. Habrá que adecuar el aforo -todavía no hemos decidido si se dejará el actual o se reducirá- y servirá principalmente para dar servicio al fútbol; a otros equipos de Zaragoza y Aragón. También permitirá celebrar conciertos en los meses sin competición. Esto, en todo caso, no es sustituto de un equipamiento que nos permitiría programar todo el año y que, además, sería cubierto. Son dos formatos diferentes. La ciudad tiene dimensión suficiente para ambos.