Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza: "Si Feijóo gana pediremos dinero al Gobierno para una nueva línea de tranvía"

En su último año de mandato y con las encuestas de las elecciones de 2027 a favor, la alcaldesa Natalia Chueca (Zaragoza, 1976) tiene claras ya las prioridades para los próximos cuatro años. Entre sus planes está abordar la movilidad hasta Arcosur, posiblemente el barrio que más va a crecer en los próximos años, y la conexión de otros polos en expansión como la avenida de Cataluña.

Estas zonas se cubrirán mediante el nuevo contrato del bus urbano, "que entrará en funcionamiento a principios de 2027". El otro frente, Arcosur, todavía sigue en estudio para encontrar "la mejor alternativa". La puesta parece pasar por una nueva línea de tranvía. Por ello, no dudará en llamar a las puertas de La Moncloa para que el Gobierno central la financie si Feijóo gana las elecciones.

Sobre los nuevos vuelos desde Zaragoza, cree firmemente que van a ser "muchas" las empresas interesadas en presentarse al concurso lanzado junto al Gobierno de Aragón. Sus planes no terminan ahí, ya que dice tener pensado "un nombre" para el aeropuerto, aunque "todavía hay que hablarlo" con las administraciones competentes.

Vuelve de Portugal con el título de Capital Verde Europea 2028 bajo el brazo. ¿Qué va a significar para la ciudad?

Va a implicar una grandísima proyección internacional de Zaragoza, que de otra forma sería impagable. Vamos a recibir cientos de delegaciones de otras ciudades que van a venir a copiar nuestro modelo de ciudad, de movilidad, de gestión de las infraestructuras verdes, parques, jardines y la gestión de los residuos, que también es un referente.

Por lo tanto, el nombre de Zaragoza se va a vincular al liderazgo en políticas de sostenibilidad. Además, esto nos garantiza que tenemos una estrategia para la siguiente década en donde vamos a seguir avanzando en hacer nuestra ciudad un referente en calidad de vida y en sostenibilidad de la mano del desarrollo económico y siempre poniendo a los ciudadanos en el centro, de tal forma que garanticemos que las siguientes generaciones, los hijos de nuestros hijos, sigan viviendo con calidad a pesar de las condiciones climáticas adversas que tenemos y de los episodios extremos, tanto de calor como de frío.

¿Qué va a pasar con el desarrollo de Arcosur y la ampliación del tranvía? ¿Cuándo tendremos los resultados del informe de la Universidad?

Los vecinos de Arcosur tienen que estar muy contentos. Los hay que llevan viviendo 20 años allí y siguen abandonados con sus calles sin urbanizar, sin servicios y sin un desarrollo urbanístico. Ha sido ahora, en este mandato, cuando hemos dado un impulso definitivo a Arcosur, permitiendo construir más de 28.000 viviendas. Eso va a hacer que haya viviendo más de 70.000 personas. Por supuesto, acompañándolos de guardería, colegio y centro de salud.

Además, ahora mismo estamos trabajando también para ver cómo ampliamos el tranvía para poderles dar un mejor servicio de movilidad a los vecinos actuales y a los que van a venir en los próximos años. Estamos pendientes de conocer ese estudio con las distintas alternativas. Y será un proyecto, también, de la siguiente legislatura.

¿Usted qué prefiere?

Cuando tenga el estudio técnico con los costes de explotación, pros, contras... No solamente la inversión sino la operación, podremos decidir. Hacerlo sin tener la información y los datos no es mi modelo.

Eso lo hizo el PSOE. Nos hizo un tranvía maravilloso, pero que nos ha dejado como la ciudad más endeudada de España. Tanto que nuestros hijos todavía pagarán la deuda. Pero ese no es mi modelo. Yo gestiono el dinero público con mucha responsabilidad.

"El PSOE nos hizo un tranvía maravilloso, pero nos ha dejado como la ciudad más endeudada de España y nuestros hijos todavía pagarán la deuda"

Y, ¿qué horizonte de ejecución tienen las soluciones de movilidad, por ejemplo, en Arcosur? No sé si de aquí a cinco años puede haber solución...

Es una buena pregunta, pero todavía no tengo la respuesta. Vamos a trabajar en ese proyecto sin descanso. Pero claro, hay que ir cumpliendo cada una de las etapas y no es una construcción rápida.

No sé cuántos años fueron de construcción de la línea 1 del tranvía, pero creo recordar que fueron cuatro o cinco. Una vez que tengamos la solución, que ahora mismo todavía es hipotética, habrá que ver cómo se financia.

Eso es muy importante y, obviamente, yo aspiro a que el Gobierno de España pague una parte también de esta línea. Que no solamente sea el Gobierno de Zaragoza o el de Aragón, que también se ha comprometido.

El resto de líneas de tranvía de España, todas excepto la nuestra -porque el PSOE no pidió fondos al Gobierno de España sino que lo hizo únicamente a costa del dinero de los zaragozanos, han tenido aportación estatal.

Por tanto, volvemos a lo que decía antes, ¿por qué Zaragoza tiene que renunciar a esa financiación estatal cuando pagamos los mismos impuestos que todos?

Entonces, si Feijóo llega Moncloa, ¿llamaremos a la puerta para pedirle esa financiación?

Eso lo dije el año pasado y lo vuelvo a decir ahora. Porque cambie el partido político en el Gobierno no vamos a renunciar a pedir lo que es bueno para la ciudad. Yo creo que es necesario y por lo menos habrá que ir a pedirlo.

"Porque cambie el partido político en el Gobierno no vamos a renunciar a pedir lo que es bueno para la ciudad"

¿Habrá propuesta para el eje este-oeste?

Se va a estudiar. Todo tiene sentido en la medida en la que Zaragoza siga creciendo.

Con la llegada de las inversiones que están confirmadas para nuestra ciudad y nuestro entorno metropolitano, Zaragoza va a seguir generando oportunidades profesionales y siendo atractiva para que los profesionales vengan a vivir a Zaragoza. Y, por lo tanto, la movilidad tendrá que adaptarse a ese crecimiento orgánico que está teniendo la ciudad.

Efectivamente, tiene que haber una conexión en una línea complementaria a la norte-sur, pero habrá que estudiar cuándo y cómo es el momento adecuado. Hay que ver cuáles son las alternativas que nos dan respuesta a las necesidades de movilidad que tiene la ciudad en esta fase de crecimiento: si es tranvía, un tranbús, un vehículo de alta capacidad con prioridad semafórica... Ahora hay muchas soluciones técnicas que pueden dar respuesta a la misma necesidad.

Hay que valorar que sea flexible, óptima en inversión, adecuada en la calidad del servicio, en los costes de operación... Son muchas variables las que se tienen que estudiar.

¿En qué fregados se meterá a partir de 2027? ¿Paseo Pamplona, paseo de María Agustín? También quedan las terceras fases de avenida de Cataluña y avenida de Navarra…

Pues más o menos habrá que abordarlas todas, aunque hay que fasearlo y dimensionarlo para no colapsar la ciudad. Ahora mucha gente me dice que he hecho todas las obras a la vez, no es verdad.

No he dejado de hacer obras desde que llegué al Ayuntamiento: la segunda fase de la avenida de Navarra, la segunda fase de la avenida de Cataluña, todas las calles que ya están inauguradas en los distintos barrios...

Pero hay algunos proyectos más complejos y más largos cuyos plazos nos han llevado donde estamos ahora. Es verdad que tenemos que renovar el eje de paseo de María Agustín y paseo de Pamplona, ya lo dije. Quedan las terceras fases tanto de la avenida de Navarra como de la avenida de Cataluña y muchas otras necesidades que tiene la ciudad, como la avenida de San José.

Habrá que ir abordando cada una de ellas para que la ciudad siga renovándose sin colapsar.

¿Cuándo empezará a estar operativo el nuevo contrato del bus urbano?

Ahora mismo se está con la licitación, no se ha adjudicado definitivamente todavía. El objetivo es que entre en funcionamiento en el primer trimestre de 2027.

¿Cómo vamos a conectar nuevos desarrollos como la propia avenida de Cataluña? Parece que con todo lo que se está construyendo habrá que darle una vuelta a la movilidad…

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en su despacho en el Ayuntamiento de Zaragoza. Julen Vicente. Zaragoza

El nuevo contrato del autobús tiene un incremento muy importante en el número de kilómetros para mejorar la calidad del servicio. Antes de que llegue, por ejemplo, la ampliación del tranvía o la línea de alta capacidad de Arcosur va a llegar la mejora de las líneas de transporte público con la entrada en vigor del contrato y eso será en el primer semestre de 2027.

Por eso, al igual que con Arcosur, pasará también con otros barrios y distritos que puedan tener nuevas necesidades. Está dimensionado para eso.

Y hablando de movilidad, pero aérea. ¿Cree que se van a pelear muchas aerolíneas por venir a Zaragoza o pasará como en otros grandes contratos y nos quedaremos con una única oferta?

Yo creo que va a tener mucha oferta, estoy convencida de que Zaragoza ahora mismo ha cambiado mucho. Lo decía al principio. Antes no se hablaba de la ciudad en ningún sitio y ahora suena en todos lados, en cualquier foro empresarial, técnico, jurídico, en cualquier ambiente la pregunta es: ¿Qué está pasando en Zaragoza?

Por lo tanto, si la ciudad está en este momento de cambio y hay tantos ojos puestos aquí es que hay mucho interés.

Lo mismo sucede con esta licitación. Va a haber interés para venir a poner líneas que conecten Zaragoza con el resto de Europa y de España. Yo creo que en pocos meses lo sabremos.

Por no tener, el aeropuerto no tiene ni nombre. ¿Le gustaría bautizarlo?

Pues es una posibilidad.

¿Y tienen algo pensado?

Es una posibilidad [sonríe] pero todavía hay mucho que estudiar. Yo tengo una idea, pero hay que tramitarla y hay que terminar de consensuarla, porque el aeropuerto no es del Ayuntamiento.

Pero, ¿se puede decir que se va a pedir que el aeropuerto de Zaragoza tenga por fin un nombre?

Efectivamente, eso es.

En 2027 veremos los Goya en Pamplona. Cada vez los tenemos más cerca. ¿Será 2028 nuestro año?

Puede ser una posibilidad. Yo creo que desde el Gobierno de Aragón han hecho alguna gestión, pero no desde el Ayuntamiento. No lo tengo en mi hoja de ruta ahora mismo. Sería bueno para la ciudad, por supuesto, siempre es una promoción muy importante y más con la apuesta que estamos haciendo con el cine.

Todo esto es muy serio, pero estamos en Fiestas. ¿Qué más podemos esperar de los Pilares? ¿Hemos tocado ya techo?

"Vienen de otras ciudades a copiar el formato de las Fiestas del Pilar"

Bueno, yo creo que la fórmula de las Fiestas del Pilar es de éxito que, efectivamente, mejoramos año a año. Pero ya marginalmente, porque los actos institucionales ya no pueden crecer más. Ocurre, por ejemplo, con la Ofrenda de Flores. El año pasado pasamos de día y todo, pasaron las 0.00 y todavía se estaban entregando flores a la Virgen.

También hemos incluido un acto institucional nuevo, el de la colocación de la Virgen en la estructura, que es muy bonito y que crece año a año. En 2025 reunió a más de 15.000 personas.

Este 2026 también hemos ampliado la participación en la Ofrenda de Frutos. Los conciertos en la plaza del Pilar son un éxito año tras año. Este año vamos a ver más programación musical descentralizada y gratuita en distintos escenarios de la ciudad para todos los gustos.

Hemos puesto mucho el foco en que todos los zaragozanos y los visitantes, desde los más jóvenes hasta los más mayores, encuentren respuesta a sus gustos musicales y puedan disfrutar de estos conciertos, tanto en el nuevo escenario de la plaza Salamero como en los escenarios de la plaza del Pilar, en el Jardín de Invierno, en la Estación del Norte o en el propio Espacio Zity.

Vienen de otras ciudades a copiar el formato, que reúne a miles y miles de personas cada día. Este año también va a haber más fuegos artificiales, porque sabemos que gustan mucho.

Las Fiestas del Pilar son unas fiestas populares que los zaragozanos vivimos en la calle y que además son un ejemplo de convivencia, de cordialidad y de saber estar.

Para el año que viene, ¿dónde veremos a las casas regionales?

Se está trabajando de forma coordinada con ellas evaluando distintas opciones para encontrar un espacio adecuado que complemente la oferta de las Fiestas. Por el momento no hay nada cerrado, no es sencillo.

¿Qué diría a los visitantes que se van a acercar estos días a la ciudad?

Todos los que quieran venir a conocer Zaragoza durante las Fiestas del Pilar se sorprenderán. Disfrutarán mucho de nuestra forma de ser y de acoger y, por supuesto, de nuestras Fiestas y nuestra gastronomía. No se lo pueden perder.

Además, hay dos fines de semana. El primero, con todos los actos institucionales y más gente y el segundo, si quieren verlo y vivirlo de una forma un poquito más tranquila.