La alcaldesa de Zaragoza ha entregado la medalla de oro al presidente de Fundación Ibercaja, Amado Franco, y al presidente del Banco, Francisco Serrano. Ayuntamiento de Zaragoza Zaragoza

Zaragoza entrega la medalla de Oro a Ibercaja: "La ciudad sigue y seguirá siendo siempre nuestra casa"

El Ayuntamiento de Zaragoza concede la Medalla de Oro 2025, la máxima distinción que otorga el Consistorio, a Ibercaja.

Un honor que recibe este sábado por su labor con la ciudad -coincidiendo, además, con la celebración del 150 aniversario de la entidad bancaria- pocos minutos antes de comenzar oficialmente las Fiestas del Pilar.

Tras este acto se dará paso al Pregón en la plaza del Pilar, que este año protagonizan los Bomberos de la ciudad.

Como preludio a los festejos, la institución distingue también a cuatro personalidades que pasarán a formar parte de la noble y leal ciudad de Zaragoza.

Así, se convierte en Hijo Adoptivo Carlos Pascual López, empresario aragonés y presidente del Grupo Integra.

Los Hijos Predilectos para esta ocasión son 'Libros que importan', Lucía Ruiz García, presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo y el Colegio de Educación Infantil y Primaria Ramiro Solans, ubicado en el barrio Oliver.

Entre los invitados a este acto tradicional, han estado presentes la presidenta de las Cortes,María Navarro; la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero; el delegado del Gobierno de España, Fernando Beltrán; y el arzobispo, Javier Campoy.

No ha faltado a la cita tampoco el presidente de la CEOE, Benito Tesier; el presidente de la FABZ, Arturo Sancho; autoridades militares; la presidenta de Cepyme, María Jesús Lorente; y la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea; entre otras figuras institucionales.

El CEIP Ramiro Solans

La portavoz de Zec, Elena Tomás, ha sido la encargada de loar al CEIP Ramiro Solans asegurando que este reconocimiento busca “convertir su historia en un símbolo para la sociedad”.

En este sentido, la edil ha nombrado a Maricarmen, fallecida este pasado miércoles y “un ejemplo de resistencia por el derecho a tener un hogar”.

Tomás ha asegurado que este nombramiento quiere “demostrar que la educación pública es una de las herramientas más poderosas de nuestra sociedad” y reconoce su labor “a quienes cada mañana lo hacen posible”.

Ha recogido el galardón la directora del CEIP, quien ha reseñado todos los logros que han construido estos últimos años en el centro. “Nuestro alumnado aprende divirtiéndose”, ha asegurado, mencionando que los propios estudiantes confirman que sus profesores “les ayudan a perseguir sus sueños”.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, junto a la directora del CEIP Ramiro Solans. E.E Zaragoza

Lucía Ruiz, presidenta de la AVT

Tras este reconocimiento ha tomado la palabra el concejal de Vox, David Flores, quien ha reconocido a Lucía Ruiz, presidenta de la AVT, su valor y capacidad por transformar el dolor.

Ruiz fue víctima del atentado terrorista de ETA en la Casa Cuartel de Zaragoza, un acto que “cambió su vida para siempre”.

“Lucía es una mujer que no eligió la lucha, pero que la asumió con gran dignidad. Es un referente nacional en la defensa de la memoria de todas las víctimas del terrorismo”, ha declarado Flores.

La homenajeada ha expresado su agradecimiento y el orgullo por ser nombrada Hija Predilecta de Zaragoza. Un honor que ha querido compartir "con todas las víctimas del terrorismo, con los asesinados, las familias y con todos aquellos que vieron sus vidas interrumpidas".

Muy emocionada, Ruiz ha dedicado el nombramiento a sus padres y ha expuesto su compromiso con todas las víctimas, asegurando que seguirá trabajando "para que no se olvide lo sucedido".

La alcaldesa entrega el diploma de Hijo Predilecto a Lucía Ruíz, presidenta de la AVT. E.E Zaragoza

Asociación Atrapavientos

La portavoz del grupo socialista en Zaragoza, Lola Ranera, ha iniciado su intervención denunciando que este pleno, "el más solemne que celebra esta ciudad", no haya comenzado con un minuto de silencio por Maricarmen, "un símbolo de una lucha que nos involucra a todos".

"No ha sido posible por la negativa de la alcaldesa. Si hay algo profundamente desolador es que hay gente incapaz de conmoverse por la muerte de esta mujer", ha reclamado la socialista. Una segunda mención a la fallecida de 87 años que no ha sido muy bien recibida en el salón de plenos por los presentes.

La alcaldesa de Zaragoza junto a los representantes de la asociación Atrapavientos. E.E Zaragoza

Tras este recuerdo, Ranera ha loado a la asociación Atrapavientos, "encargada de llevar el nombre de la ciudad por todo el mundo". "Esta asociación solo podría haber nacido aquí, en Zaragoza, porque solo esta ciudad tiene la capacidad de atrapar los vientos", ha declarado la concejal.

La propuesta de ‘Libros que importan’ como Hijo Predilecto reconoce a este proyecto creado por Atrapavientos que nació en diciembre de 2016 en Zaragoza como un intercambio multitudinario de libros en un espacio público.

"Somos de Zaragoza y cada vez que viajamos a un país nos chuleamos de ello", ha declarado el representante de la asociación, Jorge Gonzalvo, quien ha señalado que el proyecto ya ha intercambiado "17.500 libros, conectando a miles de personas que importan".

Carlos Pascual López

El portavoz del PP, Víctor Serrano, ha sido el encargado de pronunciar la loa al Hijo Adoptivo, Carlos Pascual López. Procedente de Huérmeda (Calatayud), el presidente del Grupo Íntegra se define "habitualmente" como "fan de Zaragoza".

"Este sábado, la capital de Aragón le devuelve parte de lo que él le ha dado a la ciudad", ha expresado durante su intervención, declarando que "quien conoce a Carlos sabe que por encima de todo prima el bienestar de las personas, algo en común con Zaragoza, que busca ser un espacio mejor para todos sus ciudadanos".

La alcaldesa de Zaragoza entregando el galardón de Hijo Adoptivo al presidente de Íntegra, Carlos Pascual. E.E Zaragoza

Pascual ha expresado que este 10 de octubre "es de los días más importantes" para él. "Que te nombren hijo adoptivo es un honor muy grande, jamás lo esperaba. Es mucho más que un reconocimiento a una trayectoria personal y profesional", ha declarado.

El presidente de Íntegra ha echado una mirada al pasado en su discurso y ha explicado que sus primeros recuerdos de Zaragoza le traen a la plaza del Pilar. "Cuando venía de Calatayud, la primera visita siempre era a la Virgen", aclara, asegurando que esa costumbre se quedó con él y todavía sigue visitándola semanalmente.

Eso sí, pese a su amor y pasión por la capital de Aragón, Pascual asegura que está muy orgulloso de ser de Huérmeda. "No me hubiera gustado nacer en el barrio Salamanca de Madrid", ha declarado.

Ibercaja, Medalla de oro

La máxima distinción que otorga el Ayuntamiento de Zaragoza, la Medalla de Oro, la han recogido el presidente de la Fundación Ibercaja, Amado Franco, el presidente de Ibercaja, Francisco Serrano.

Un galardón que le ha colocado la alcaldesa, no sin antes dedicar una extensa y orgullosa loa al condecorado. "Querido Amado, querido Paco, enhorabuena de verdad. Hay instituciones que forman parte de la ciudad y otras que la construyen. No puede ser que, después de 150 años de historia, no se le hubiera reconocido con este honor", ha expuesto.

"No se puede entender Zaragoza sin Ibercaja, y viceversa", ha declarado la primera edil, asegurando que la entidad bancaria "ha estado siempre cuando la capital de Aragón os necesitaba".

"Gracias por haber hecho de vuestro compromiso con las personas y con esta tierra una forma de entender vuestra propia existencia", ha expresado.

Por su parte, el presidente de la Fundación Ibercaja ha expresado el agradecimiento por este reconocimiento a la entidad bancaria. "Después de siglo y medio, hay algo esencial que nunca ha cambiado: el compromiso de Ibercaja por la ciudad. Zaragoza sigue y seguirá siendo siempre nuestra casa. Aquí hemos crecido, nos hemos transformado y hemos contribuido al progreso de muestra tierra", ha declarado.

Ha continuado señalando que la capital de Aragón "también ha hecho a Ibercaja tal como es" y ha asegurado que "la mejor manera de honrar una historia es continuarla".

Amado Franco ha concluido su discurso dando nuevamente las gracias por la condecoración y ha expresado que "el futuro se construye desde la educación, la solidaridad y el compromiso de una ciudad consigo misma".