Este es el barrio de Zaragoza con mayor oferta de pisos en alquiler: desde 800 hasta 1.300 euros al mes

Los pisos de alquiler han estado en boca de toda la ciudadanía durante estos últimos días.

Tras el "caso Maricarmen", miles de personas se manifestaron el pasado 3 de octubre para protestar contra la ley de vivienda.

Durante la movilización, denunciaron que la clase trabajadora continúa "asfixiada" por unos precios de alquiler "inasumibles", los salarios de miseria y la subida generalizada del coste de la vida.

El precio medio del alquiler alcanzó los 15,1 euros por metro cuadrado en agosto de 2026, según Idealista, un 5,8 % más que un año antes. Estas subidas se acumulan, además, sobre los incrementos registrados durante los últimos años.

Zaragoza es una de las ciudades en las que los precios del alquiler están por las nubes. En este contexto, el Congreso de los Diputados ha tumbado los dos decretos impulsados por el Gobierno en materia de vivienda.

Estas medidas pueden provocar que alrededor de 200.000 viviendas desaparezcan del mercado del alquiler en los próximos dos años, tal y como señala el Observatorio del Alquiler.

Asimismo, el organismo señala que los precios pueden subir hasta un 10% para aquellos inquilinos que se encuentren en búsqueda activa de una vivienda de alquiler.

En la capital aragonesa, uno de los barrios con mayor oferta de alquiler es el Centro, con 87 pisos disponibles.

Los precios varían en función de los metros cuadrados y el número de habitaciones, aunque la media se sitúa entre los 800 y los 1.800 euros al mes. La renta media de sus vecinos es de 31.478 euros netos.

Otro de los focos con una elevada oferta es el Casco Histórico. En este distrito se pueden encontrar más de 70 pisos en alquiler, cuyos precios oscilan entre los 600 y los 1.300 euros, dependiendo de los metros cuadrados y el número de habitaciones. La renta media de este distrito zaragozano es de 32.624 euros.

San José es otro de los barrios donde los pisos de alquiler tienen una elevada oferta. En Idealista se pueden encontrar hasta 41 viviendas disponibles. El salario de sus vecinos se sitúa en una media de 22.002 euros brutos anuales. Además, el barrio puede presumir de estar muy cerca del centro, a tan solo 10 minutos.

El barrio de Delicias cuenta con más de 60 pisos publicados para alquiler cuyos precios oscilan entre los 700 y 1.000 euros al mes. Se trata de un barrio tradicionalmente obrero, con una renta media de 21.302 euros, una gran densidad de población y una fuerte vida de barrio.

Rentas por barrios

A continuación te mostramos cuál es la renta media disponible (neta) ordenada por códigos postales de Zaragoza, según la Agencia Tributaria: