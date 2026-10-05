Zaragoza combatirá este jueves contra otras 5 ciudades por ser la Capital Verde Europea 2028: "Nos hemos ganado el derecho"

Zaragoza podría convertirse esta semana en la Capital Verde Europea 2028. Este jueves se dará a conocer la ciudad ganadora del certamen, cuya final se celebrará en la localidad portuguesa de Guimarães.

La capital de Aragón ha llegado por primera vez a la final y competirá con las propuestas de Aalborg (Dinamarca), Bielsko-Biala (Polonia), Košice (Eslovaquia) y Oporto (Portugal).

La alcaldesa de Zaragoza ha presentado hoy las líneas maestras de la candidatura de Zaragoza ante instituciones, empresas y colectivos que han mostrado su apoyo a la misma.

En su intervención, Natalia Chueca ha explicado que "Zaragoza se ha ganado el derecho a estar en la élite europea. Y no solo como Capital Verde. Este año somos Capital Europea de la Accesibilidad y el próximo año lo seremos del Deporte. Llegar hasta aquí no ha sido casualidad. Es el fruto de años de trabajo. Un esfuerzo –ha recalcado- que nos está llevando a la transformación más firme y decidida que está viviendo Zaragoza en toda su historia. Queremos ser la Capital Mundial del Bienestar, la ciudad en la que merezca la pena vivir".

"Quiero agradecer de corazón –ha expresado la alcaldesa- a las más de 150 entidades que nos han enviado sus cartas de apoyo formal. A la sociedad civil, a las entidades sociales, al tejido empresarial, a los jóvenes y al personal técnico municipal. Y también agradecer el respaldo institucional del presidente de Aragón, Jorge Azcón, del comisario de la Expo 2008, y de tantas personalidades internacionales de Europa y otros países que estos días nos han hecho llegar su energía y sus mensajes de ánimo", ha concluido.

Zaragoza llega este jueves a la final de este galardón tras haber superado distintos procesos y filtros en los que se han valorado datos objetivos de cada una de las ciudades. La evaluación europea analiza las candidaturas a través de siete indicadores ambientales: aire, agua, naturaleza y biodiversidad, residuos y economía circular, ruido, clima-mitigación y clima-adaptación. De la evolución técnica de datos contrastados surge el grupo de finalistas.

Las cinco ciudades finalistas defenderán este miércoles en Guimarães sus respectivos proyectos ante un jurado internacional. Al día siguiente, el jueves por la tarde, el jurado dará a conocer el nombre de la ciudad ganadora.

Los indicadores

Los indicadores que sustentan la candidatura muestran la evolución de Zaragoza en distintos ámbitos ambientales.

En calidad del aire, la exposición media de la población a partículas PM2,5 se sitúa en 9,79 µg/m³, un registro que coloca a la ciudad entre el 20% de los valores más bajos de Europa. Durante 2025, ninguno de los contaminantes analizados superó los límites establecidos por la Unión Europea.

El uso eficiente del agua constituye igualmente uno de los ámbitos en los que Zaragoza ha mantenido una evolución positiva. El consumo global de la ciudad se ha reducido desde los 105 hectómetros cúbicos anuales de los años 80 hasta los 61 actuales. Entre las actuaciones destacadas figura la recuperación de tres hectómetros cúbicos al año en la planta de Casablanca, única medida de este indicador que el panel evaluador ha considerado «commendable». A ello se suma que el 99,5% de las aguas residuales reciben tratamiento terciario y que las más de 25.000 determinaciones analíticas efectuadas en 2025 obtuvieron resultados satisfactorios en el 100% de los casos.

La protección y recuperación de los espacios naturales constituye otro de los ejes de la propuesta. Un 27% del término municipal cuenta con algún grado de protección y los 12 espacios incluidos en la Red Natura 2000 suman 35.978 hectáreas. Además, el 76,5% de los zaragozanos reside a menos de 300 metros de una zona verde pública con una superficie superior a 5.000 m². El Bosque de los Zaragozanos alcanzará los 700.000 árboles una vez concluido el proyecto y el presupuesto destinado en 2026 a renaturalización y zonas verdes supera los 37 millones de euros.

El arbolado urbano también registra un importante esfuerzo de crecimiento y reposición. La campaña 2026-2027 prevé plantar 3.370 nuevos árboles, con una actuación que permitirá cubrir prácticamente todos los 2.557 alcorques plantables que estaban vacíos en junio de 2026. Desde 2021, el número de árboles plantados cada año supera al de ejemplares retirados, y en 2023 se alcanzó el máximo de la serie, con 5.608 plantaciones.

La gestión de los residuos y el avance hacia una economía circular constituyen otro de los apartados de la candidatura. Entre 2018 y 2025, la generación total de residuos disminuyó un 15,93%, hasta situarse en 287.063 toneladas, mientras que la recogida separada llega al conjunto de la población. En este ámbito, el panel evaluador ha señalado los proyectos Circular Biocarbon y REDOL como ejemplos del "progreso significativo" experimentado por Zaragoza durante la última década.

También se han producido avances en materia de clima. Entre 2005 y 2019, las emisiones se redujeron un 25% en términos absolutos y un 31% por habitante, pasando de 2,43 a 1,67 toneladas de CO₂. La ciudad se ha marcado como objetivo alcanzar una reducción del 80% en 2030, dentro del Climate City Contract y el Mission Label europeo. En paralelo, el presupuesto municipal de 2026 supera los 1.000 millones de euros, con 128 millones destinados a inversión y más de 160 millones a la Estrategia Energética Integral. El Plan de Adaptación Climática contempla 47 actuaciones distribuidas en nueve áreas.