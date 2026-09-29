Zaragoza recupera el servicio Bizi tras varias horas de interrupción por una avería en su sistema informático

Las bicis públicas se han consolidado como uno de los principales medios de transporte para desplazarse por Zaragoza.

Desde primera hora de la tarde, el Ayuntamiento de Zaragoza ha informado de que el servicio Bizi permanecía suspendido debido a una avería en su sistema informático.

La empresa gestora, Serveo, ha trabajado para restablecer el servicio y que las bicicletas volvieran a estar disponibles para la ciudadanía. Finalmente, a las 17:30 horas, Bizi ha recuperado la normalidad.

La capital aragonesa no ha sido la única ciudad afectada por esta interrupción. Otras localidades en las que opera la empresa gestora también han sufrido la caída del servicio debido a la incidencia informática.

El servicio Bizi ya tiene más usos que la bicicleta privada. Los aforos realizados por el Servicio de Planificación y Tecnologías de la Movilidad muestran que la bicicleta pública ha experimentado un crecimiento extraordinario.

En este tiempo, las bicis públicas han logrado consolidarse como uno de los principales transportes para recorrer Zaragoza y han venido para quedarse.

Mientras que en abril de 2025 representaba únicamente el 14% de todos los desplazamientos de micromovilidad registrados en los puntos analizados, en abril de 2026 esa proporción asciende ya al 38%, convirtiéndose en el modo con mayor crecimiento.

Al mismo tiempo, la bicicleta privada pasa del 41% al 32%, mientras que los vehículos de movilidad personal reducen su presencia desde el 44% hasta el 29%.

20.953 viajes diarios

Desde su puesta en funcionamiento, Bizi Zaragoza ha completado 11.354.839 desplazamientos.

Esto supone una media de 20.953 viajes diarios, que alcanza los 23.390 desplazamientos de media en días laborables, reflejando que el sistema se utiliza principalmente para desplazamientos cotidianos relacionados con el trabajo, los estudios, las compras o las gestiones diarias.

La intensidad de uso del sistema continúa situándose entre las más elevadas de España y de Europa.

Cada bicicleta realiza una media superior a 10 desplazamientos diarios, cifra que supera los 11 viajes en jornadas laborables y confirma el elevado aprovechamiento de la flota municipal.

El volumen de actividad también queda reflejado en la distancia recorrida por los usuarios. En apenas año y medio de funcionamiento, las bicicletas de Bizi Zaragoza han recorrido 28,77 millones de kilómetros.