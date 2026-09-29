La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, durante el anuncio de los futuros vuelos desde el aeropuerto. Ayuntamiento de Zaragoza Zaragoza

Vox dice 'no' al plurianual ómnibus con 20,5 millones para los nuevos vuelos desde el aeropuerto de Zaragoza

El Gobierno de Natalia Chueca ha sacado adelante, durante la comisión de Hacienda celebrada este martes, una modificación presupuestaria en varios programas plurianuales de 28,9 millones de euros hasta 2032.

Un saco en el que se introducían varios asuntos, entre ellos comprometer 20,56 millones de euros entre 2026 y 2032 para aportar un tercio de la financiación de los nuevos vuelos desde el aeropuerto de Zaragoza, proyecto en el que se trabaja con el Gobierno de Aragón y que supone una inversión total de 43 millones entre ambas instituciones.

Además, también se incluían otras partidas plurianuales como la de incrementar el presupuesto de las obras del río Huerva en 2,1 millones de euros, debido a los sobrecostes, o los 4.525.000 euros para el proyecto del Museo de la Semana Santa.

Un conjunto ante el que Vox, socio de presupuestos del Gobierno municipal, se ha opuesto al tratarse de unas partidas que "pueden condicionar durante muchísimos años los presupuestos municipales".

Así lo ha explicado la portavoz del grupo municipal, Eva Torres, quien, además, ha señalado que "no son necesarias para la ejecución del día a día del Gobierno".

Aunque la abstención de la concejal tránsfuga de los de Abascal en el Ayuntamiento ha permitido a Chueca sacar adelante esta modificación plurianual de un proyecto del Gobierno de coalición de la DGA, del que Vox forma parte.

Eso sí, previamente, había dado su voto a favor a otra modificación (de las muchas tratadas este último martes de septiembre en el pleno) correspondiente a este 2026.

Esta alcanzaba los 576.500,00 euros en inversiones para vehículos de la Policía Local, el Museo de Semana Santa y el proyecto aeroportuario.

De los vuelos, concretamente, se ha planteado una inversión inicial y simbólica de 1.000 euros para comenzar a trabajar, en los próximos años, más a fondo en este asunto.

Por su parte, la concejal socialista Marta Aparicio ha dado su brazo a torcer en el 'pack' de 570.000 euros para las partidas de la Policía Local, el Museo de Semana Santa y los nuevos vuelos.

Eso sí, se ha negado rotundamente a las plurianuales de 28 millones, cuestionando la propuesta del PP como "una manera de decir que el PSOE vota en contra de todo y que es muy malo".

La portavoz de Zaragoza en Común ha denunciado también, definiéndolo directamente como un decreto "omnibus".

"Introducen una modificación con temas en los que podemos estar de acuerdo y otros en los que no lo estamos en absoluto, como la creación de un Museo de la Semana Santa con dinero público y en un espacio que hasta ahora era educativo", ha criticado la edil, justificando así su 'no' a la modificación presupuestaria.