Cambio de planes: el puente de piedra no tendrá cortes al tráfico este miércoles tras cancelarse el vuelo de drones

Por causas operativas ajenas al Ayuntamiento de Zaragoza, el análisis del puente de Piedra mediante un vuelo de dron, previsto para este 30 de septiembre, queda aplazado para otra fecha.

El servicio de autobús urbano no sufrirá ningún cambio durante este miércoles, 30 de septiembre. Las líneas 28, 32, 35, 36 y 39 mantendrán su recorrido habitual.

El vuelo de dron forma parte del Plan de Puentes del Ayuntamiento de Zaragoza y, para llevarlo a cabo con seguridad, estaba previsto cortar al tráfico rodado y peatonal tanto la infraestructura como algunas zonas anexas.

"La intervención, dentro del Plan de Puentes de la ciudad, se enmarca en la asistencia técnica destinada a la redacción del anteproyecto de rehabilitación integral del Puente de Piedra, que fue adjudicada a la empresa Bigantec Consultoría por un presupuesto de 40.197,41 euros, IVA incluido", ha recordado el consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano.

El consejero también ha destacado el valor patrimonial y arquitectónico del puente de Piedra, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC). "El puente de Piedra, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), requiere un tratamiento acorde a su enorme valor patrimonial y arquitectónico", ha señalado.

Cuando se establezca una nueva fecha para el análisis, se realizará una inspección exhaustiva para identificar y valorar diversas patologías, entre ellas el desgaste general de la sillería, las fisuras en la estructura, la presencia de vegetación, el aterramiento y la socavación en los zampeados de las pilas, así como la erosión, el desgaste y el desprendimiento de sillares en el muro del estribo izquierdo (aguas abajo). También se abordará la planificación y el proyecto integral del puente.

La tecnología utilizada permitirá a los técnicos elaborar un modelo digital georreferenciado de todo el puente y sus estribos, apoyándose en la red de vértices topográficos del Ayuntamiento de Zaragoza para garantizar su perfecta ubicación espacial.

"El objetivo es obtener una nube de puntos tridimensional de alta densidad y documentación fotográfica de máximo detalle", ha explicado el consejero.

Plan Puentes Zaragoza

El Plan de Puentes del Ayuntamiento de Zaragoza se plantea como una estrategia para garantizar la seguridad, el mantenimiento preventivo y la puesta en valor del patrimonio civil de la capital aragonesa.

Impulsado por el área de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, el programa ha dado un paso definitivo con la adjudicación de los cuatro lotes destinados a la redacción de proyectos específicos de intervención integral.

La iniciativa complementa el trabajo que realiza de forma habitual el Servicio de Conservación de Infraestructuras. Tal y como ha explicado Víctor Serrano, "los puentes y este tipo de estructuras similares, que son 131 repartidas por toda la ciudad, se revisan de forma constante con inspecciones periódicas, pero ahora queremos realizar un programa especial de dichos puentes con el objeto de mejorar y realzar su estado y obtener la redacción de un proyecto de intervención integral especializado para cada uno".

El plan se estructura en dos grandes fases operativas y cuenta con un alto nivel de especialización.

En una primera fase, las empresas adjudicatarias están realizando inspecciones especiales que incluyen el uso de tecnología como drones, medios acuáticos o equipos de elevación, además de los pertinentes ensayos in situ y de laboratorio.

A partir de estos diagnósticos, la segunda fase consistirá en la redacción de los proyectos constructivos. Estos definirán las obras de reparación necesarias, la afectación y reposición de servicios públicos y privados, como el abastecimiento de agua o el saneamiento, y la coordinación obligatoria con organismos como la Confederación Hidrográfica del Ebro, Adif o el Inaga.

Además de la consolidación estructural, el plan municipal incorpora una vertiente estética y de sostenibilidad para realzar estas infraestructuras como símbolos de identidad urbana. Por ello, todos los proyectos adjudicados incluyen el diseño de propuestas de mejora de la iluminación, tanto funcional como ornamental.

Con esta medida, el Consistorio busca optimizar el consumo eléctrico mediante criterios de eficiencia energética. "Se van a incluir las propuestas de mejora de la iluminación ornamental y funcional para optimizar la actual iluminación buscando la eficiencia energética, sin olvidar la estética para realzar el valor del patrimonio que suponen los puentes", ha detallado Víctor Serrano.