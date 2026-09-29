El consejero de Sanidad, Ángel Sanz, ha visitado el Banco de Sangre ubicado en Zaragoza E.E.

El Banco de Sangre y Tejidos de Aragón cumple 20 años: "En estas dos décadas ha habido 900.000 donaciones"

El Banco de Sangre y Tejidos de Aragón cumple 20 años y lo hace, convertido en una institución de referencia en la sanidad aragonesa.

En estas dos décadas la solidaridad de los aragoneses se traduce en aproximadamente unas 900.000 donaciones. Todas ellas han contribuido a garantizar el suministro de sangre y componentes sanguíneos a los hospitales aragoneses.

Así lo ha destacado la gerente del Banco de Sangre, Rosa Plantagenet-Whyte, "imaginad las vidas que se han salvado gracias a esas 900.000 donaciones".

A esta celebración ha asistido también el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Ángel Sanz, quien ha agradecido el trabajo de esta institución.

200 donaciones diarias

En la actualidad, el Banco de Sangre cuenta con 28.000 donantes habituales y registra unas 45.000 donaciones anuales, lo que se traduce en unas 200 diarias.

Gracias a esta solidaridad, la Comunidad es autosuficiente en donaciones de sangre. "Tenemos una estabilidad total", ha subrayado Rosa.

Además, tal y como ha destacado el consejero, "superamos el 70% de las necesidades de sangre y de componentes sanguíneos de todos los hospitales de Aragón".

Asimismo, estos 20 años también han estado marcados por la evolución administrativa, comunicativa y tecnológica del Banco.

En este sentido, Plantagenet-Whyte ha explicado que "ahora fraccionamos de manera automática y además, en los laboratorios se ha aumentado la seguridad".

Una amplia actividad de donación

A la donación de sangre se suma también la de plasma, leche materna o tejidos. En este contexto, Rosa ha celebrado que "ya hemos llegado a los 3.000 donantes de plasma".

Además, la Comunidad acaba de incorporar una unidad móvil que va a permitir acercar estas donaciones a distintos puntos del territorio.

Con motivo del aniversario, desde el Banco de Sangre han destacado la importancia de mantener la donación como un hábito y han animado especialmente a los jóvenes a que vayan a donar.

Primeras veces donando sangre

Entre los protagonistas de este aniversario, están los jóvenes que se han acercado por primera vez a donar. Ha sido el caso de Julia y Pablo, dos estudiantes de 18 y 21 años, que se unen a esta cadena de solidaridad en Aragón.

En el caso de Julia, está apuntada al programa de voluntariado de su universidad. "Estoy estudiando enfermería y la verdad que con un pinchazo ayudamos a muchísimas personas".

Julia E.E.

Pablo, seminarista, también ha decidido donar, un acto altruista que como él mismo ha destacado "no cuesta nada". En este sentido, el joven asegura que "tengo vocación a dar la vida a los demás".