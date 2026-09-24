Los zaragozanos salen a la calle en defensa de Maricarmen: "Este desahucio es una vergüenza, y Ayuso con un ático"

Este miércoles Maricarmen, una vecina de 87 años de Madrid, fue desahuciada de su vivienda después de 71 años viviendo allí.

La noticia ha recorrido toda España y muchas ciudades, entre ellas Zaragoza han convocado manifestaciones para mostrar su apoyo a la anciana y su enfado con el sistema.

Inkilinas Zaragoza ha convocado in extremis una concentración en la plaza de San Pablo en el céntrico barrio del mismo nombre.

Manifestación en Zaragoza contra el desahucio de Maricarmen. E.E

Hasta allí se han acercado centenares de vecinos que han coreado consignas como "Vergüenza me daría echar a una familia", "Vecina despierta desahucian en tu puerta", o "Ningún desahucio sin respuesta”.

La jubilada llevaba años peleando su desahucio hasta que ayer unos policías la sacaron de la que había sido su casa toda la vida, ubicado en el barrio del Retiro.

El edificio de Maricarmen ha sido comprado por la empresa Urbagestión que, de alternativa al desahucio, le ofreció pagar un alquiler de entre 1.650 euros, unos 300 euros más que la pensión de la jubilada.

"Este desahucio es una vergüenza, y Ayuso con un ático", ha criticado un joven que participaba de la concentración de Zaragoza.

Lectura del manifiesto contra el desahucio de Maricarmen en Zaragoza. EE

"Me he enterado por redes sociales, yo siempre comparto en Twitter estas cosas, pero hoy me he decidido a salir a la calle", ha comentado otro.

Desde el sindicato se ha leído un manifiesto en el que animaban a "acertar en el análisis de las causas y de los responsables de lo ocurrido para poder acertar también en las soluciones".

"Hemos visto como los políticos de distintos colores echan balones fuera, se pasan la pelota unos a otros y se lavan las manos. Sin duda, Ayuso es uno de los responsables, pero no es la única", ha declarado una de las representantes de Inkilinas Zaragoza.

Consideran que la presidenta de la Comunidad de Madrid "ha puesto la alfombra roja a especuladores, pero el Gobierno central del PSOE y de Sumar no es menos culpable de lo que ha ocurrido".

"Han encabezado una legislatura en la que se han alcanzado precios récord de los alquileres y en la que se han seguido ejecutando desahucios a decenas todos los días. Y no nos sirven sus excusas sobre aritmética parlamentaria", han explicado.

Desahucio en Zaragoza

Zaragoza vivió hace unos días su propia lucha en contra de un desahucio en el barrio de El Gancho.

"Este mismo lunes, sin ir más lejos, el gobierno de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz quería ejecutar un desahucio en este mismo barrio, a nuestra compañera Kheira. Pero tenemos buenas noticias y es que acabamos de saber que se ha suspendido", han celebrado desde el sindicato.

El desahucio de Kheira , una vecina que reside desde 2017 en la calle José Zamoray del barrio de El Gancho en Zaragoza, ha sido suspendido por la Sareb.

En la tarde de este jueves 24 de septiembre, el delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán, ha explicado que: " La Sareb ha solicitado la suspensión del proceso. Imágenes como las de Madrid no se pueden repetir, no las podemos aceptar. El Ministerio de Vivienda trabaja en un Real Decreto, ley amplio y transversal que aporte soluciones estructurales al problema de la vivienda. Este gobierno va a dar respuesta, pero para ello hace falta altura de miras por parte de todos".

"Negociaremos lo que haga falta porque creemos en ese escudo social. La negociación está siendo compleja, se está trabajando con el resto de grupos parlamentarios y esperamos que lo sucedido con MariCarmen sea el elemento definitivo para que salga adelante", ha concluido Beltrán.