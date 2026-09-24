Zaragoza, de ciudad-desierto a finalista de la Capital Verde Europea 2028: "Coincidiría con el 20ª de la Expo, sería bonito"

Zaragoza podría convertirse en la capital Verde Europea 2028. La decisión se tomará el próximo 8 de octubre en Guimarães (Portugal), donde se celebrará la final del certamen.

La capital de Aragón es finalista junto a ciudades de alto calado medioambiental como Aalborg (Dinamarca), Bielsko-Biała (Polonia), Košice (Eslovaquia) y Oporto (Portugal).

Pero, ¿qué significa ser la capital verde de Europa? El primer pensamiento parece ser el de una ciudad con muchos árboles y vegetación. "Pero es mucho más que eso", ha asegurado la concejal de Medio Ambiente, Tatiana Gaudes.

En el caso de Zaragoza, "sería un reconocimiento a los avances incorporados en ámbitos como el aire, el agua, la naturaleza y el clima", ha añadido.

Todos estos puntos, "que son el resultado de casi dos décadas de trabajo", han hecho que el Viejo Continente se fije en la capital y en su compromiso ambiental.

Son siete los indicadores que miden el compromiso de la ciudad con el medioambiente: aire, agua, naturaleza y biodiversidad, residuos y economía circular, ruido, clima-mitigación y clima-adaptación.

Y todo esto se estudia en un certamen que consta de dos fases. En la primera, las ciudades presentan sus datos y logros ambientales, que son evaluados técnicamente.

De esta valoración surge el grupo de finalistas. En la segunda, las ciudades seleccionadas defienden directamente su proyecto ante un jurado internacional, a través de la documentación relativa a la gobernanza ambiental y la estrategia de comunicación.

Zaragoza ya ha presentado ambos documentos y afronta ahora esta segunda fase: la final, que se celebrará el 8 de octubre y en la que estarán presentes -demostrando el valor de la ciudad- la alcaldesa Natalia Chueca y las concejalas de Hacienda, Blanca Solans, y de Medio Ambiente, Tatiana Gaudes, entre otras personas.

¿Por qué destaca Zaragoza?

Uno de los elementos destacados de la candidatura es la calidad del aire. Zaragoza registra una exposición media a partículas PM2,5 de 9,79 µg/m³, entre el 20% de los valores más bajos de Europa. En 2025, todos los contaminantes se situaron por debajo de los límites de la UE.

La ciudad dispone de 8 estaciones de calidad del aire de titularidad municipal y registró únicamente 7 días de superación de PM10 de los 35 permitidos, sin ninguna superación horaria de NO₂.

También en agua se refleja una evolución sostenida. El consumo doméstico se sitúa en 100,4 litros por habitante y día, mientras el consumo total ha pasado de los 105 hm³ anuales de los años 80 a los actuales 61 hm³. La recuperación de 3 hm³ al año en la planta de Casablanca es, además, la única medida de este indicador calificada como "recomendable" por el panel evaluador. El 99,5% del agua residual recibe tratamiento terciario y el 100% de las más de 25.000 determinaciones analíticas realizadas en 2025 fueron satisfactorias.

La renaturalización es otro de los pilares de la candidatura. El 27% del término municipal está protegido y los 12 espacios Red Natura 2000 alcanzan conjuntamente 35.978 hectáreas. El 76,5% de la población vive a menos de 300 metros de una zona verde pública de más de 5.000 m². El Bosque de los Zaragozanos cuenta ya con 700.000 árboles, mientras que en 2026 se han asignado más de 37 millones de euros a renaturalización y zonas verdes.

En el ámbito del arbolado urbano, la campaña 2026-2027 contempla 3.370 nuevas plantaciones, una actuación que cubrirá prácticamente la totalidad de los 2.557 alcorques vacíos plantables identificados en junio de 2026. Desde 2021 se plantan más árboles de los que se retiran cada año y 2023 registró un récord de 5.608 plantaciones. El inventario de Arbomap contabiliza 171.138 posiciones arboladas municipales.

La candidatura refleja también avances en residuos y economía circular. Entre 2018 y 2025, la generación total de residuos se redujo un 15,93%, hasta las 287.063 toneladas, mientras el 100% de la población dispone de recogida separada. Los proyectos CIRCULAR BIOCARBON y REDOL han sido citados por el panel evaluador como ejemplos del "progreso significativo" registrado durante la última década.

En clima, las emisiones se han reducido un 25% entre 2005 y 2019 y un 31% por habitante, pasando de 2,43 a 1,67 toneladas de CO₂. Zaragoza plantea un objetivo de reducción del 80% para 2030, en el marco del Climate City Contract y el Mission Label europeo. El presupuesto municipal de 2026 supera los 1.000 millones de euros, con 128 millones de inversión y más de 160 millones para la Estrategia Energética Integral. El plan de adaptación incorpora 47 medidas en nueve áreas.

Además del reconocimiento, la Capital Verde Europea 2028 recibirá un premio de 600.000 euros y acogerá grandes eventos durante el ejercicio en cuestión. "Sería bonito que fuera Zaragoza, justo 20 años después de la celebración de la Expo 2008", ha concluido Gaudes.