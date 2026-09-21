La Federación de Casas Regionales en Aragón durante su actuación en las Fiestas del Pilar 2024. Federación de Casas Regionales

Zaragoza busca un nuevo espacio para los puestos de las Casas Regionales en las Fiestas del Pilar 2027

Los tradicionales puestos de las Casas Regionales no volverán tampoco este año a la plaza Aragón durante las Fiestas del Pilar 2026.

Eso sí, esta situación tiene los días contados. Al menos, así lo ha adelantado la presidenta de la federación, Lola Sebastián, quien -sin dar muchos más detalles- ha confirmado que los puestos podrían volver de cara a los festejos del próximo ejercicio.

Desde el 2024, primer año en el que ya no se celebró esta actividad, las Casas Regionales y el Ayuntamiento de Zaragoza trabajan, bajo "una buena relación", para encontrar un nuevo espacio que sea apto para acoger el proyecto.

De momento, no hay un lugar claro, aunque, por lo que parece, y ha dado a entender Sebastián, la plaza Aragón está más que descartada.

"Estábamos felices en esta ubicación, pero hemos entendido que no puede ser", ha explicado la presidenta de la federación.

La concejal de Cultura, Sara Fernández, ha confirmado también que la intención desde la plaza del Pilar es que durante los festejos de 2027 las Casas Regionales vuelvan a abrir sus puestos de alimentos en Zaragoza.

Mientras tanto, ha recordado que la solución que se acordó en 2024 se mantiene para este año.

Así, además de la muestra de Folclore Regional en los escenarios de la Fuente de Goya y en la de Hispanidad (el 12 y el 14 de octubre, respectivamente), se subvencionará a la federación con 60.000 euros "para paliar la falta de recursos que conseguían a través del espacio gastronómico".