Las obras del Huerva costarán otros 2 millones de euros más por problemas "sobrevenidos" y mejoras en los trabajos

Las obras del río Huerva tendrán un nuevo sobrecoste de 2,19 millones para paliar "circunstancias sobrevenidas durante la ejecución de los trabajos", así como para llevar a cabo requerimientos técnicos y mejoras ambientales "necesarias" en los trabajos.

Es el segundo cambio en las cuentas finales del proyecto, tras modificarse el presupuesto en 9 millones más durante el ejercicio pasado. Aunque en aquella ocasión supuso en crédito 7 millones, ya que, tal y como lo explicó la concejal de Hacienda, Blanca Solans, "durante la primera parte de las obras se ahorró un 20%".

En esta ocasión, el incremento del coste viene dado por dos modificaciones en los contratos de obras, correspondientes a la segunda fase del proyecto.

Concretamente, y según lo ha explicado el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, este aumento del presupuesto servirá para ejecutar mejoras de biodiversidad y restauración paisajística e hidromorfológica del entorno del río Huerva.

También para paliar los costes de las actuaciones que se han dado durante los trabajos "por circunstancias sobrevenidas".

Este incremento supone una cifra total de más de 34 millones de euros, de la que el Gobierno de Aragón aporta 20 millones y el Ayuntamiento 9 millones. Los otros cinco sobrantes provienen de fondos europeos.

En relación con el primer tramo, comprendido entre el puente Blasco del Cacho y la Gran Vía, la modificación supone un incremento de 1.164.420,89 euros, IVA incluido, lo que representa un aumento del 8,27 por ciento sobre la parte municipal del contrato, fijando el importe total modificado en 17.395.355,23 euros.

La actuación principal de este modificado consiste en la estabilización del talud de la margen izquierda del río Huerva situado en la calle Manuel Lasala, entre la calle Ventura Lacoma y el puente del Emperador Augusto.

Durante el desarrollo de la obra y a raíz de las importantes lluvias acaecidas a finales de septiembre de 2025, se descubrió la presencia generalizada de rellenos antrópicos inestables compuestos por escombros, cascotes, ladrillos y plásticos que obligaron a rediseñar la contención de las tierras.

Ante esta situación, y desde la responsabilidad técnica, se ha procedido a vaciar y reponer grandes volúmenes de tierra para dotar a la ladera de una estabilidad estructural absoluta.

Atendiendo al criterio de los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro, favorables a las soluciones basadas en la naturaleza, se ha optado por aplicar técnicas de bioingeniería mediante la instalación de entramados de madera conocidos como loricatas de 1,5 y 2 metros de altura, complementados con enrejados vivos y siembras con mantas orgánicas de coco, desechando así el muro de escollera valorado inicialmente.

Por su parte, en lo que respecta al segundo tramo de esta segunda fase, que abarca desde la calle Miguel Servet hasta la desembocadura del río, también ha requerido un reajuste técnico que asciende a un total de 1.028.198,44 euros, IVA incluido, elevando el presupuesto final modificado de este tramo a 7.869.068,96 euros.

Esta modificación viene motivada por diversas circunstancias imprevistas, como los episodios de crecida del río que provocaron la erosión bajo la cimentación del muro de contención de la calle Doctor Aznar Molina, obligando a ejecutar trabajos de refuerzo estructural mediante hormigonado sumergido.

Asimismo, al hacer las excavaciones arqueológicas, han aparecido restos del antiguo Convento de San José y más de un centenar de restos óseos antiguos. Para proteger este patrimonio histórico, se ha adaptado el diseño de las zonas verdes y la forma en la que se echará la tierra vegetal, garantizando que los restos queden preservados.

Por otra parte, se van a cambiar los filtros por donde el agua de la calle desagua hacia el río. Ahora se instalarán unas mallas mucho más finas y de alto rendimiento que atraparán basura, plásticos y sólidos flotantes, evitando de forma mucho más eficaz que contaminen el Huerva.

Y también se van a mejorar las barandillas para que cumplan con las normas de accesibilidad, se optimizará el alumbrado público para que las calles estén mejor iluminadas, se mejorará el sistema de riego y se instalarán nuevos juegos en la zona infantil.

Para poder llevar a cabo todas estas mejoras, cuidar los hallazgos arqueológicos y asegurar que los árboles y plantas se siembran en la época del año adecuada, el Ayuntamiento ha ampliado el plazo para terminar este segundo tramo hasta el 31 de diciembre de 2026.