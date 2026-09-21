La concejal tránsfuga acusa a Vox de poner "excusas" para no apoyar el presupuesto de Zaragoza y vuelve a ofrecerse

La concejal tránsfuga en el Ayuntamiento de Zaragoza, Marisa Gaspar, ha vuelto a la carga en redes sociales para explicar lo que, en su opinión, está ocurriendo con la negociación del presupuesto de 2027.

La edil cree que sus excompañeros de Vox están poniendo "excusas" para no apoyar las cuentas.

Así califica lo que la formación de Santiago Abascal ve como "incumplimientos" por parte de la alcaldesa, Natalia Chueca, de los acuerdos alcanzados para sacar adelante los presupuestos de este año.

En estos momentos hay principalmente tres escollos según Eva Torres: la baja ejecución de las partidas introducidas por Vox -en torno al 20%-, la falta de acuerdo con la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y el desbloqueo de los 'recortes' en la estructura del Ayuntamiento, negociados con el concejal Ángel Lorén.

La propia Marisa Gaspar considera que "lo lógico" es que Chueca busque el voto que le falta en su "socio natural de Gobierno", que "debería ser Vox".

"Con tres concejales, le daría su apoyo y ya está: presupuestos aprobados sin más lío", continúa.

Para la tránsfuga, la ZBE que plantea la regidora es "prácticamente anecdótica", ya que únicamente se multaría unos 20 días al año.

No lo ven así, en cambio, desde Vox, que insisten en que se quede 'a cero' para que no sea una medida "recaudatoria". Su argumento es que Zaragoza no es una ciudad contaminada y que, por tanto, la Zona de Bajas Emisiones debería ser "una excepcionalidad".

Gaspar sí ve factible la fórmula de los 20 días, que permitiría no perder las ayudas europeas a la movilidad.

"Parece un precio muy pequeño por esas subvenciones", razona.

Su análisis le lleva a plantear las otras opciones que tiene Chueca sobre la mesa.

Pactar con PSOE o con Zaragoza en Común (ZEC) es algo que "francamente" no ve por lo "polarizado" que está "el Ayuntamiento y en general el país".

"Sería deseable, pero es difícil", admite.

La última opción, como ella misma dice, es "esta concejal independiente", que desde el principio se abrió a "facilitar la gobernabilidad" y no bloquear los presupuestos.

"Una ciudad con las cuentas bloqueadas no puede funcionar. Hay plazos que cumplir y gente que está esperando esas ayudas para poder sacar adelante negocios y asociaciones", agrega.

Se trata del segundo ofrecimiento público que hace Gaspar a través de sus redes sociales.

No obstante, si acepta su mano tendida, el PP podría complicarse el horizonte hasta las elecciones (y más allá).

La propia Eva Torres avisaba este viernes de que si no pactaban, los ocho meses que restan hasta la cita con las urnas no serían tan "cómodos" para Natalia Chueca.

"Tendremos otra libertad. Cuando eres socio tienes que aceptar ciertas cuestiones, pero cuando no, no", decía.

Por el momento, Vox sigue siendo el socio preferente de los populares. No hay que olvidar que gobiernan juntos la DGA y en otras comunidades como Castilla y León o Extremadura.

Sin embargo, con la maquinaria electoral en marcha no hay que descartar ninguna opción.