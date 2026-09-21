Comparsa de Cabezudos y Gigantes de Zaragoza, en imagen de archivo. E.E Zaragoza

Las comparsas de cabezudos llegan a un acuerdo con el Ayuntamiento y podrán salir a la calle en las Fiestas del Pilar

No habrá concentración de cabezudos el próximo 26 de septiembre en la plaza del Pilar.

Los 26 representantes de las diferentes agrupaciones han acordado suspenderla tras la "fructífera" reunión mantenida este lunes por la tarde en el Ayuntamiento junto a los técnicos de Zaragoza Cultural y los concejales de Cultura, Sara Fernández, y Participación ciudadana, Alfonso Mendoza.

La polémica viene tras darse a conocer que las comparsas de los distritos no iban a tener permiso para salir durante las Fiestas del Pilar con el objetivo de que la agrupación municipal fuera la "única manifestación representativa" de Zaragoza durante los festejos.

No obstante, según el presidente de la comparsa de Las Fuentes, Manolo Fernández, el encuentro celebrado este lunes ha servido para "abrir una nueva vía de diálogo".

Fernández, que ha hablado en representación de las comparsas agrupadas en la coordinadora, ha trasladado a este diario que la reunión ha sido "fructífera por ambas partes".

En ella, explica que se han acordado con el Ayuntamiento los cuatro criterios con los que se revisarán nuevamente los permisos de las comparsas este 2026.

Condiciones que han satisfecho a los presentes porque, entre otras cosas, "son los mismos que se aplicaban hasta ahora".

Por lo que, "en principio, todas las comparsas van a salir", ha resumido el representante.

Además, ha explicado que desde el Consistorio se les trasladará todos los criterios por escrito para que puedan comprobar las condiciones que deben cumplir sus recorridos.

Los criterios

El primer criterio, tal y como lo ha detallado la concejal de Cultura, es que las actividades se desarrollen íntegramente en el barrio o distrito de la entidad solicitante y que no coincidan en horario con los actos de la comparsa municipal.

El segundo, que no se empleen denominaciones, imágenes o figuras de la comparsa municipal que puedan inducir a confusión sobre su carácter oficial. El tercero, que discurran preferentemente por zonas peatonales, plazas cerradas, espacios acotados o recintos privados y cuando el tránsito por calzada resulta inevitable, que se limite a cortes puntuales compatibles con el dispositivo de movilidad y seguridad.

Y el cuarto y último, que no exista ningún informe desfavorable de cualquier otro servicio del Ayuntamiento de Zaragoza que se ha emitido en el ejercicio de sus competencias.

La decisión de desconvocar no supone, sin embargo, la desaparición de la coordinadora creada por las comparsas. Más bien, al contrario.

"Unión" de las comparsas

Los colectivos han acordado reforzar esta organización e incorporar a todas las comparsas de Zaragoza para disponer de una representación común ante el Ayuntamiento y poder abordar conjuntamente cualquier problema que pueda surgir en el futuro sobre el desarrollo de las actividades del resto del año.

"Esto nos ha servido para unirnos a todos y para tener alguna respuesta por si el día de mañana hay algún problema", ha declarado Fernández.

Las comparsas consideran además que la movilización queda abierta para el futuro si finalmente las nuevas condiciones no permiten desarrollar sus actividades con normalidad. "Una concentración la podemos hacer en cualquier momento", ha apuntado el representante.