El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, esta mañana en la comisión de Urbanismo. E.E Zaragoza

El Ayuntamiento mantiene la abierta la vía para recuperar los 12 millones de Tiro de Pichón: "El plazo no está proscrito"

El Ayuntamiento de Zaragoza asegura que todavía puede reclamar los 12 millones de euros abonados en su día a la sociedad Tiro de Pichón.

Así lo ha trasladado el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, durante la comisión de su área celebrada este lunes en la plaza del Pilar, basándose en un informe donde se señala que el plazo para exigir la devolución de ese dinero "no está proscrito".

Según la documentación elaborada por el área de Suelo y Vivienda, el plazo de prescripción quedó interrumpido el 3 de enero de 2023 como consecuencia del proceso iniciado, por lo que actualmente "no existe un impedimento legal" para reclamar el dinero.

Serrano ha asegurado así que el Ayuntamiento no está renunciando a recuperar esos fondos y la intención, ha señalado, es continuar con el procedimiento "una vez se conozca la resolución judicial definitiva". Momento en el que, ha recalcado, se iniciarán "las acciones legales pertinentes para reclamar las cantidades indebidamente percibidas por la sociedad Tiro de Pichón".

Además, el Gobierno municipal solicitará otro informe a la asesoría jurídica del Ayuntamiento donde "sostenga que la suspensión del artículo 117.3 detiene también el plazo de prescripción de la acción de reintegro".

La petición se produce a iniciativa de Vox y pretende, tal y como lo ha explicado el concejal Armando Martínez, resolver "todas las dudas" de qué sucedería al prescribirse la acción. "¿Operaría la ley general tributaria o estaríamos ante una obligación personal derivada del código civil, que supondría derivar los plazos de cuatro a cinco años?", ha cuestionado el edil.

Pero pese a que se haya solicitado este nuevo estudio, el resto de grupos no se ha quedado tranquilo. Más bien, todo lo contrario.

Desde el PSOE, Ros Cihuelo ha cuestionado la actuación del Gobierno de Natalia Chueca y ha reclamado garantías para asegurar que los 12 millones puedan recuperarse para "el interés público".

Por su parte, el concejal de Zaragoza en Común, Suso Domínguez, ha alertado que el informe municipal confunde la suspensión de la ejecución del acuerdo con la interrupción de los plazos de prescripción de una eventual reclamación económica.

“Son cuestiones diferentes y en el expediente no aparece, según hemos podido comprobar, que se garantice que el plazo para reclamar haya quedado interrumpido”, ha señalado.

Domínguez ha advertido de que el propio informe municipal "plantea dudas sobre si el plazo aplicable para reclamar es de cuatro o cinco años" señalando que está en juego "la recuperación de aproximadamente 8,23 millones de euros de principal, además de una parte relevante de los 2,35 millones de euros abonados en concepto de intereses".