Zaragoza y el grupo mexicano firman la gestión de los platós de Distrito 7: "Apostamos por la industria audiovisual de aquí"

La antigua fabrica de Giesa en obras para convertirse en Distrito 7. E.E Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza y EFD Studios han firmado el contrato por el que la compañía internacional de origen mexicano asumirá la gestión de los platós de Distrito 7.

El acuerdo supone un nuevo paso en la puesta en marcha del complejo audiovisual de la antigua fábrica de Giesa, con el objetivo de atraer producciones, inversión y oportunidades de empleo para la ciudad.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha subrayado que la recuperación de las instalaciones debe traducirse en actividad económica y desarrollo profesional. “Queremos que estas instalaciones funcionen, que atraigan inversión y que sirvan para que nuestros profesionales puedan trabajar y desarrollar su carrera aquí”, ha señalado.

Por su parte, Georgina Terán, CEO de EFD Studios, ha destacado el alcance de la colaboración: “Para EFD Studios, la firma de hoy representa mucho más que asumir la gestión de unos platós. Representa una apuesta a largo plazo por Zaragoza y por la industria audiovisual de Aragón”.

El contrato recoge compromisos económicos concretos: EFD ha depositado un aval superior a 300.000 euros, invertirá un millón de euros en los platós y pagará un canon de 8,5 millones de euros.

La alcaldesa Natalia Chueca y la CEO de EFD Studios Georgina Terán. Dani Marcos.

Chueca ha defendido la colaboración público-privada como fórmula para impulsar el proyecto, con responsabilidades claras y garantías para las instalaciones públicas.

La alcaldesa ha explicado que la experiencia de la compañía y su acompañamiento técnico durante el proceso de producción contribuirán a reforzar el atractivo de la ciudad. “Contar con esta gran compañía nos permite ofrecer algo más que un espacio donde rodar. Nos ayuda a situar a Zaragoza como una opción competitiva para desarrollar una producción”, ha afirmado.

EFD Studios cuenta con más de 25 años de trayectoria y trabaja desde España, México y Colombia, conectando producción, tecnología, servicios y talento.

Terán ha concretado su prioridad: “Nuestro primer compromiso es muy concreto: conseguir que estos platós funcionen, atraer producciones y generar actividad”.

La compañía plantea, además, que Distrito 7 contribuya a su desarrollo en ámbitos como la sostenibilidad, la producción virtual, la inteligencia artificial y los nuevos formatos, y permita conectar Zaragoza con los ecosistemas audiovisuales en los que ya está presente.