FCC pide seguir negociando para evitar la huelga en plenas Fiestas del Pilar y critica que se quiera ir más allá de lo laboral

Limpieza en el barrio de Torrero-La Paz. E. E. Ayuntamiento de Zaragoza

La huelga indefinida convocada por los trabajadores de FCC, que amenaza con alterar las Fiestas del Pilar, ha llevado a la empresa a mover ficha para explicar a través de un comunicado su postura y recalcar que sigue abierta a negociar "de buena fe".

En él, la compañía llama a volver a la mesa constituida al efecto "con todas las fuerzas sindicales sin exclusión".

Desde FCC se muestran a favor de seguir hablando con la totalidad de representantes de la plantilla para buscar soluciones razonables y evitar que un conflicto laboral pueda afectar no solo a la plantilla sino a la ciudadanía y a una celebración de los días grandes de la ciudad.

La empresa señala que este proceso "se ve dificultado por la ausencia de la organización sindical CGT en las reuniones de la negociación, pese a haber sido convocada en las mismas condiciones que el resto de las organizaciones sindicales y representantes".

En este sentido, reitera que su prioridad es garantizar la correcta prestación del servicio de limpieza y respetar el marco contractual vigente, que recoge unas condiciones laborales y económicas acordadas entre las partes.

También recuerda que, en numerosos aspectos, dicho marco contractual se sitúa por encima de las condiciones establecidas por el Estatuto de los Trabajadores.

"No ostentan la mayoría"

Para FCC, determinadas actuaciones y manifestaciones realizadas por CGT evidencian "un planteamiento que trasciende el ámbito estrictamente laboral de la negociación colectiva y que se orienta hacia el debate sobre el modelo de gestión del servicio".

La sensación es que se está utilizando la huelga con fines políticos para atacar al equipo de Gobierno y que todo esto se está haciendo con el apoyo de formaciones de la izquierda.

Comportamientos como el de CGT, admiten, están dificultando el avance de las negociaciones en el marco de los objetivos propios de la mesa constituida para la renovación del convenio.

Ahondando en este punto, la empresa recuerda que la convocatoria de huelga ha sido promovida por dos de las siete organizaciones sindicales con representación en la plantilla, las cuales, además, "no ostentan la mayoría" ni en el órgano de representación de los trabajadores ni en la mesa de negociación del convenio colectivo.

Los trabajadores tienen previsto protestar el día 30 en el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza y, si nada lo remedia, ir a la huelga a partir del 7 de octubre.