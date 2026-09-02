La Ciudad del Cine de Zaragoza estará lista el 30 octubre: "Los primeros rodajes llegarán a principios de 2027"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en su visita a Distrito 7 este miércoles. Ayuntamiento de Zaragoza Zaragoza

Poco queda ya para que la antigua fábrica de Giesa, ahora Distrito 7, se llene de vida y talento.

Los trabajos que iniciaron hace un año, bajo una inversión de 18 millones de euros, están llegando a su fin. Será, previsiblemente, el 30 de octubre cuando se entreguen las obras y, pese a que finalmente la llegada de los 400 alumnos tendrá que esperar al año que viene, no quedará mucho para que las instalaciones acojan los primeros rodajes.

Sobre todo porque, paralelamente al final de las obras de la Ciudad del Cine, EFD Studios firmará el contrato para la gestión de los platós.

De hecho, según lo ha anunciado esta mañana la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, la empresa mexicana ya ha depositado un aval de 300.000 euros.

Primeras grabaciones

Así, se espera que las primeras grabaciones nacionales e internacionales comiencen a llegar a principios de 2027.

Hasta entonces, los platos irán completándose poco a poco a través de "una inversión de 1 millón de euros a la que se ha comprometido EFD para acondicionar las instalaciones, además de pagar un canon de 8,6 millones de euros", ha explicado la primera edil.

La finalización de las obras también permitirá avanzar paralelamente en el resto de áreas que conformarán Distrito 7. Así, durante este mes de septiembre el Ayuntamiento sacará a licitación otras tres piezas fundamentales del proyecto.

Por una parte, se pondrán en marcha el área de emprendimiento, a través de Zaragoza Activa, y el área de empresas, que permitirán completar el ecosistema empresarial y creativo vinculado al audiovisual.

Nueva licitación del área de formación

Asimismo, durante el último trimestre del año se volverá a sacar a licitación el área de formación, aunque esta vez no se adjudicará de manera directa.

"La izquierda presentó un recurso contra la concertación del Bachillerato que ha impedido que alrededor de 400 alumnos pudieran comenzar a formarse este curso. Los tiempos han cambiado, antes no teníamos tanto margen y se adjudicó de manera directa para intentar llegar a tiempo. Ahora tenemos hasta septiembre de 2027 para llevar a cabo un concurso público y nos da la oportunidad de quitar uno de los factores que parecía ser la excusa para la oposición de afear este proyecto", ha declarado la alcaldesa.

En cuanto a la gestión de la cafetería, Chueca ha avanzado que, durante estos meses, se volverá a sacar a licitación el contrato bajo nuevas condiciones, tras quedarse desierto el concurso la primera vez.

La futura Filmoteca

El complejo albergará también la futura Filmoteca de Zaragoza, para la que se está adecuando el gran salón de actos de la antigua fábrica.

El calendario municipal contempla que la primera película pueda proyectarse ya en enero de 2027, iniciando así una nueva etapa cultural en este espacio y contribuyendo a dinamizar los barrios del entorno.

La alcaldesa ha concluido destacando que la transformación de Giesa permitirá que Zaragoza pase de contar con una fábrica abandonada a disponer de un polo capaz de retener el talento joven, atraer nuevos profesionales e inversiones y contribuir a la revitalización de los barrios de San José, Montemolín y Las Fuentes.