Vox exige a Chueca cumplir con lo pactado antes de negociar los presupuestos de 2027: "La pelota está en el tejado del PP"

La relación política entre Vox y PP en Zaragoza parece que no pasa por sus mejores días. O eso ha dejado entrever la portavoz de Vox, Eva Torres, esta mañana tras declarar que su grupo "no está satisfecho porque no se está cumpliendo con lo acordado" en los presupuestos municipales de este 2026.

Lo ha trasladado tras las declaraciones de la alcaldesa Natalia Chueca este lunes, cuando -al hilo de las cuentas del próximo año- avanzó que "aquellos partidos que quieran bloquear por sus cálculos políticos tendrán que explicárselo a los ciudadanos".

Y estas palabras, claro, son las que no han sentado nada bien a los de Abascal. Aseguran que "la pelota está en el tejado del PP", cuya obligación "es cumplir con los pactos acordados" y no "desviar la atención hacia Vox".

Eso sí, rencillas aparte, Torres ha seguido definiendo a su equipo como "socio de presupuestos".

"Vox lleva apoyando al PP desde el 2019, introduciendo propuestas como las inversiones en los polígonos, en los barrios rurales más allá convenio Diputación Provincial de Zaragoza o con las ayudas a los autónomos. También se han bajado los impuestos zaragozanos, algo que no hubiera sido posible si no hubiéramos estado presentes", ha resaltado.

"Vox sigue dispuesto"

Y, pese a las polémicas, la cabeza de los de Abascal en el Consistorio asegura que "Vox sigue dispuesto a negociar".

Pero, para hablar de futuros, para la portavoz primero hay que "cumplir con lo acordado para este 2026". Y, según Torres, todavía quedan muchos asuntos pendientes.

Ha criticado que, a día de hoy, solo se ha ejecutado con un 18% de las partidas de Vox pactadas para las cuentas de este año. Entre las que todavía no han salido del cajón destaca la modificación de la Zona de Bajas Emisiones -ligando las sanciones únicamente a los episodios de alta contaminación- o la racionalización de la estructura del Ayuntamiento.

De estas dos prioridades para el partido poco ha sido lo avanzado, según Torres. "La intención de Vox es retomar esas conversaciones. Llevamos meses trabajando en la ZBE, pero para alcanzar un pacto ambas partes tienen que estar de acuerdo. La alcaldesa salió a exponer nuestro rechazo a la última propuesta con un ultimátum, pero desde el partido seguimos exigiendo que se cumpla lo acordado", ha insistido.

Ha añadido a la lista de pendientes también las pistolas láser; las cámaras de videovigilancia; la desokupación de la cárcel de Torrero o las inversiones en los polígonos industriales y la instalación de toldos en las zonas infantiles de Parque Venecia. "Todas ellas se encuentran a un 0% de ejecución", ha insistido la edil.

"La alcaldesa debe elegir si quiere mantener la estabilidad institucional o prefiere sumergir a Zaragoza en el fango del transfuguismo. Si prefiere esto último, deberá asumir las consecuencias políticas porque Vox va a exigir que se cumpla firmemente con los acuerdos que pretenden mejorar la vida de los ciudadanos", ha concluido.